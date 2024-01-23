Полковник подчеркнул, что Украина не может воевать с армией, которая нас обходит количеством и еще по технологиям. Поэтому нам нужно оружие, которое сможет эффективно работать по врагу.

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Игнат назвал оружие, которое нужно Украине для изменения хода войны

Представитель Воздушных сил отметил, что нашему государству нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну. Этим инструментом является высокотехнологичное дальнобойное оружие.

К примеру, ATACMS. Ждем решения немецкого правительства о Taurus. Есть StormShadow, поэтому надо, чтобы к британским и французским ракетам присоединилась немецкая,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что нашей армии важно иметь количество этого оружия, чтобы бить врага более эффективно. Тогда это будет серьезная помощь нашим собратьям из Сухопутных войск.

"Мы понимаем, в каких условиях они сейчас воюют на фронте. Если здесь погода за окном в тыловых регионах плохая, то там условия становятся непростыми. Стреляет артиллерия, авиация, над головой дроны, которые летят уничтожать тебя", – пояснил полковник.

Он подчеркнул, что труд военных чрезвычайно тяжел, поэтому авиационная поддержка очень важна, ведь она поможет нанести удары на дальних подступах, чтобы уменьшить поставки вражеских боеприпасов и логистики.

Полковник сказал, как F-16 помогут Украине

Игнат подчеркнул, что преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и временно оккупированной территории – ключ к успеху операций.

Понятно, что нужны самолеты, какие не будут уступать тактико-техническим характеристикам российским самолетам Су-35, которые являются основными противниками в воздухе сегодня. Нужны те модернизации F-16, какие смогут противостоять такому противнику, имеющему мощные радары, которые могут конкурировать с ними,

– сказал он.

Спикер воздушных сил подчеркнул, что будут разные самолеты, которые можно будет и ремонтировать, и модернизировать. Но главным фактором в самолете есть бортовая радиолокационная система.

"Конечно, баллистические ракеты F-16 не собьет, ни один самолет не собьет баллистику. А вот крылатую ракету и дроны — по силам. Этот самолет создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и активно применяться", – заметил Игнат.

Кроме того, он рассказал, что F-16 является многоцелевым самолетом и имеет большой спектр вооружения, чтобы наносить удары по российским целям. Однако, по словам Игната, изгнать российскую авиацию сложно, и это нужно делать не одними F-16.