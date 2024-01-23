Полковник підкреслив, що Україна не може воювати з армією, яка нас обходить кількістю і ще й по технологіях. Тому нам потрібна зброя, яка зможе ефективно працювати по ворогу.

Цікаво Чи справді мета росіян під час масованих атак – послабити ППО: Ігнат дав чітку відповідь

Ігнат назвав зброю, яка потрібна Україні для зміни ходу війни

Речник Повітряних сил зауважив, що нашій державі потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. Цим інструментом є високотехнологічна далекобійна зброя.

Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька,

– сказав він.

Ігнат підкреслив, що нашій армії важливо мати кількість цієї зброї, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ.

"Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там – умови стають непростими. Стріляє артилерія, авіація, над головою дрони, які летять знищувати тебе", – пояснив полковник.

Він підкреслив, що праця військових є надзвичайно важкою, саме тому авіаційна підтримка дуже важлива, адже вона допоможе завдати ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики.

Полковник сказав, як F-16 допоможуть Україні

Ігнат наголосив, що перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та тимчасово окупованій території – це ключ до успіху операцій.

Зрозуміло, що потрібні літаки, які не будуть поступатися у тактико-технічних характеристиках російським літакам Су-35, які є основними противниками у повітрі сьогодні. Потрібні ті модернізації F-16, які зможуть протистояти такому противнику, які мають потужні радари, які можуть конкурувати з ними,

– сказав він.

Речник повітряних сил підкреслив, що будуть різні літаки, які можна буде і ремонтувати, і модернізувати. Але головним фактором в літаку є бортова радіолокаційна система.

"Звичайно, балістичні ракети F-16 не зіб'є, жоден літак не зіб’є балістику. А ось крилату ракету і дрони — до снаги. Цей літак створений, щоб бути частиною протиповітряної оборони й активно застосовуватися", – зауважив Ігнат.

Крім того, він розповів, що F-16 є багатоцільовим літаком і має великий спектр озброєння, щоб завдавати ударів по російських цілях. Однак, за словами Ігната, вигнати російську авіацію складно і це треба робити не одними F-16.