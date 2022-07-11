На ванную упала плита. К счастью, она оставила немного пространства. Мужчина лежал там, пока его не спасли.

Заметьте Ночной обстрел многоэтажки в Харькове: жуткие фото последствий

Спасатели достали из-под завалов в Часовом Яре мужчину, который там провел около 20 часов,

– говорится в сообщении.

Из-под завалов в Часовом Яре достали мужчину: смотрите видео

Заметьте​! По состоянию на 11 июля число погибших в результате удара по Часовому Яру возросло до 18 человек. Спасти удалось 6 человек. В настоящее время под завалами находятся 22 человека. Среди них – 9-летний мальчик.

Главное о ракетном ударе по Часовому Яру

российские захватчики вечером 9 июля ударили по Часовому Яру (Бахмутский район). враг ударил по жилому массиву. Пострадали два пятиэтажных дома. Два подъезда превратились в груды кирпича и металла.

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – сообщил, что экспертиза установит тип ракет.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – подчеркнул, что российские оккупанты в очередной раз бьют по многоквартирному дому. Там живут десятки мирных людей. Ермак подчеркнул: "очередной теракт страны-террориста. россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма".

Заметьте – оккупанты попали в многоэтажку: смотрите видео