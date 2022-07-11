На ванну впала плита. На щастя, вона залишила трохи простору. Чоловік лежав там, аж доки його не врятували.

Зауважте Нічний обстріл багатоповерхівки в Харкові: моторошні фото наслідків

Рятувальники дістали з-під завалів у Часовому Яру чоловіка, який там провів близько 20 годин,

– мовиться у повідомленні.

З-під завалів у Часовому Ярі дістали чоловіка: дивіться відео

Зауважте! Станом на 11 липня кількість загиблих внаслідок удару по Часовому Ярі зросла до 18 людей. Врятувати вдалося 6 людей. Наразі під завалами перебувають 22 людей. Серед них – 9-річний хлопчик.

Головне про ракетний удар по Часовому Ярі

російські загарбники увечері 9 липня вдарили по Часовому Ярі (Бахмутський район). ворог вдарив по житловому масиву. Постраждали два п'ятиповерхові будинки. Два під'їзди перетворилися на купи цегли та металу.

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив, що експертиза встановить тип ракет.

Андрій Єрмак – голова Офісу Президента – наголосив, що російські окупанти вже вкотре б'ють по багатоквартирному будинку. Там живуть десятки мирних людей. Єрмак наголосив: "черговий теракт країни-терориста. росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму".

Зауважте – окупанти влучили у багатоповерхівку: дивіться відео