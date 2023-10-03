Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что никакой паузы в наступлении нет. Продолжаются ежедневные сложные боевые действия.

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Что происходит на фронте

Как подчеркнул Черник, украинские военные совершили достаточно глубокий прорыв на Юге. Там удалось вклиниться в оборону оккупантов на участке примерно 10 на 10 километров. Учитывая, что так называемая "линия Суровикина" составляет 20 – 25 километров, то это кое-где это уже половина.

А в каких-то точках даже немного дальше. Мы сейчас на второй главной линии. Там огромная сеть блиндажей, окопов, "секретов" для ПТРК, дотов, позиций для артиллерии. Здесь сконцентрирован личный состав врага. И вести войну в таких туннельных условиях очень тяжело. Противник вернул нас в 1 – 2 Мировые войны в части ведения боевых действий,

– рассказал Черник.

Поэтому сейчас на фронте продолжается стратегическая рутина. Идет методическое ликвидирование личного состава и военной техники неприятеля.

К теме – смотрите разговор с Петром Черником на ютубе 24 Канала

Сейчас стратегическая задача Вооруженных Сил Украины – дойти до Северного Приазовья. Это дается очень сложной ценой. Но следует помнить, что после "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка нет столь серьезно укрепленных участков. За исключением Мелитополя и Токмака.

Еще одна важная задача на Востоке – оперативное окружение Бахмута. Украинские военные постепенно, но уверенно двигаются к выполнению этой задачи.

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