Силы обороны дают мощный отпор врагу. О ситуации на поле боя, в тылу и на международной арене 19 февраля пишет 24 Канал.
Обратите внимание Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении
Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украины, – Зеленский
Президент заявил, что ситуация в Авдеевке является результатом ослабления помощи нашему государству. Зеленский отметил, что Байден уже это признал. Впрочем, глава государства, не сомневается, что мы обязательно вернем Авдеевку.
ISW прогнозирует кульминацию российского наступления в районе Авдеевки
ВСУ смогут создать новые оборонительные рубежи вблизи Авдеевки. Это приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта в Донецкой области.
Аналитики ISW отметили, что оккупанты продолжают распространять громкие пропагандистские заявления, которые не имеют подтверждения.
В Мюнхене доминировал пессимизм, связанный с возможным нападением России на НАТО, – Bloomberg
В издании отметили, что представители стран-членов НАТО в частных разговорах на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали потребность в подготовке к возможному нападению России на одну из них.
На фронте героически погиб Кирилл Ульман
Кирилл Ульман – защитник из противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады. Герой позволил отход гарнизона из Авдеевки ценой собственной жизни.
Когда Украина может подписать соглашение по безопасности с США
Вице-премьер Ольга Стефанишина предполагает, что государства могут подписать соглашение по безопасности до юбилейного саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.
Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности
Президент рассказал, что уже есть три соглашения – с Германией, Францией и Великобританией. Также 18 февраля был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о безопасности соглашения. Согласованы еще несколько соглашений.
В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности с США. Зеленский не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.
Какова ситуация в Черном море с подводными лодками врага
Российская армия сейчас держит в Черном море три подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты. Об этом сообщил спикер ВМС.
Дмитрий Плетенчук отметил, что в северо-западной части моря, которая ближе к нашему южному побережью, глубины такие, что фактически не позволяют оперировать этими лодками и использовать в непосредственной близости к нашим берегам.