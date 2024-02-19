00:04, 19 февраля

Президент рассказал, что уже есть три соглашения – с Германией, Францией и Великобританией. Также 18 февраля был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о безопасности соглашения. Согласованы еще несколько соглашений.

В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности с США. Зеленский не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.