Сили оборони дають потужну відсіч ворогу. Про ситуацію на полі бою, в тилу й на міжнародній арені 19 лютого пише 24 Канал.

Зверніть увагу Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку

07:12, 19 лютого

Ситуація в Авдіївці – результат послаблення допомоги України, – Зеленський

Президент заявив, що ситуація в Авдіївці є результатом послаблення допомоги нашій державі. Зеленський зауважив, що Байден уже це визнав. Втім, глава держави, не сумнівається, що ми обов'язково повернемо Авдіївку.

06:56, 19 лютого

ISW прогнозує кульмінацію російського наступу в районі Авдіївки

ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки. Це призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту в Донецькій області.

Аналітики ISW наголосили, що окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які не мають підтвердження.

02:30, 19 лютого

У Мюнхені домінував песимізм, пов'язаний з можливим нападом Росії на НАТО, – Bloomberg

У виданні зазначили, що представники країн-членів НАТО у приватних розмовах на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали потребу в підготовці до можливого нападу Росії на одну з них.

01:25, 19 лютого

На фронті героїчно загинув Кирило Ульман

Кирило Ульман – захисник з протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Герой дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.

00:36, 19 лютого

Коли Україна може підписати безпекову угоду зі США

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина припускає, що держави можуть підписати безпекову угоду до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні.

00:04, 19 лютого

Зеленський анонсував нові безпекові домовленості

Президент розповів, що вже є три угоди – з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Також 18 лютого була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Погоджені ще декілька угод.

Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Зеленський не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.

00:01, 19 лютого

Яка ситуація у Чорному морі з підводними човнами ворога

Російська армія наразі тримає в Чорному морі три підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети. Про це повідомив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук зауважив, що в північно-західній частині моря, яка ближча до нашого південного узбережжя, глибини такі, що фактично не дозволяють оперувати цими човнами та використовувати в безпосередній близькості до наших берегів.