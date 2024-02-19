Сили оборони дають потужну відсіч ворогу. Про ситуацію на полі бою, в тилу й на міжнародній арені 19 лютого пише 24 Канал.
Зверніть увагу Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку
Ситуація в Авдіївці – результат послаблення допомоги України, – Зеленський
Президент заявив, що ситуація в Авдіївці є результатом послаблення допомоги нашій державі. Зеленський зауважив, що Байден уже це визнав. Втім, глава держави, не сумнівається, що ми обов'язково повернемо Авдіївку.
ISW прогнозує кульмінацію російського наступу в районі Авдіївки
ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки. Це призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту в Донецькій області.
Аналітики ISW наголосили, що окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які не мають підтвердження.
У Мюнхені домінував песимізм, пов'язаний з можливим нападом Росії на НАТО, – Bloomberg
У виданні зазначили, що представники країн-членів НАТО у приватних розмовах на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали потребу в підготовці до можливого нападу Росії на одну з них.
На фронті героїчно загинув Кирило Ульман
Кирило Ульман – захисник з протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Герой дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.
Коли Україна може підписати безпекову угоду зі США
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина припускає, що держави можуть підписати безпекову угоду до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні.
Зеленський анонсував нові безпекові домовленості
Президент розповів, що вже є три угоди – з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Також 18 лютого була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Погоджені ще декілька угод.
Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Зеленський не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.
Яка ситуація у Чорному морі з підводними човнами ворога
Російська армія наразі тримає в Чорному морі три підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети. Про це повідомив речник ВМС.
Дмитро Плетенчук зауважив, що в північно-західній частині моря, яка ближча до нашого південного узбережжя, глибини такі, що фактично не дозволяють оперувати цими човнами та використовувати в безпосередній близькості до наших берегів.