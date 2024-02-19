00:04, 19 лютого

Президент розповів, що вже є три угоди – з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Також 18 лютого була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Погоджені ще декілька угод.

Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Зеленський не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.