00:07, 20 апреля

Президент отметил, что фиксируют реальную ситуацию на всех направлениях.

Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются, –

подчеркнул Зеленский.

Также констатировал, что части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише.

Президент подчеркнул, что действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве.

Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России.

Также Зеленский отметил, самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время.

Только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания – в России,

– констатировал украинский лидер.