Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков, – сообщает 24 Канал.

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03:04, 20 апреля

Россияне продвинулись в Донецкой области, – ISW

Аналитики отметили, что украинские защитники продвинулись на Покровском направлении.

Российские захватчики – на Торецком и Покровском.

01:58, 20 апреля

В Бердянске оккупанты навязывают детям российские пасхальные традиции, – МВА

В оккупированном Бердянске россияне навязывают детям собственные пасхальные традиции. Таким образом украинцев целенаправленно погружают в российскую культурную парадигму.

01:21, 20 апреля

Трогательная история братьев, которые одновременно вернулись из плена

Украина 19 апреля вернула из российского плена 277 защитников. Среди них, в частности, двое родных братьев – Артем и Илья Лихожоны.

Уже в автобусе, когда называли списки, я услышал, что проверяют мою фамилию, и кто-то сказал: "Не Артем, а Илья здесь". И тогда я понял, что мой брат тоже здесь,
– рассказал Артем.

Защитник добавил, что момент встречи с братом был настолько неожиданным, что сейчас трудно вспомнить, кто кого увидел первым.

00:07, 20 апреля

Пасхальные заявления Путина не распространились на Курскую и Белгородскую области, – Зеленский

Президент отметил, что фиксируют реальную ситуацию на всех направлениях.

Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются, –
подчеркнул Зеленский.

Также констатировал, что части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише.

Президент подчеркнул, что действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве.

Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России.

Также Зеленский отметил, самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время.

Только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания – в России,
– констатировал украинский лидер.

00:00, 20 апреля

Зеленский обратился к украинцам по случаю Пасхи

Президент поздравил украинцев с Пасхой. Владимир Зеленский констатировал, что российская армия сегодня – одна из самых больших угроз для христианских церквей и верующих.

Поздравление президента: смотрите видео