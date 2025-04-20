Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков, – сообщает 24 Канал.
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Россияне продвинулись в Донецкой области, – ISW
Аналитики отметили, что украинские защитники продвинулись на Покровском направлении.
Российские захватчики – на Торецком и Покровском.
В Бердянске оккупанты навязывают детям российские пасхальные традиции, – МВА
В оккупированном Бердянске россияне навязывают детям собственные пасхальные традиции. Таким образом украинцев целенаправленно погружают в российскую культурную парадигму.
Трогательная история братьев, которые одновременно вернулись из плена
Украина 19 апреля вернула из российского плена 277 защитников. Среди них, в частности, двое родных братьев – Артем и Илья Лихожоны.
Уже в автобусе, когда называли списки, я услышал, что проверяют мою фамилию, и кто-то сказал: "Не Артем, а Илья здесь". И тогда я понял, что мой брат тоже здесь,
– рассказал Артем.
Защитник добавил, что момент встречи с братом был настолько неожиданным, что сейчас трудно вспомнить, кто кого увидел первым.
Пасхальные заявления Путина не распространились на Курскую и Белгородскую области, – Зеленский
Президент отметил, что фиксируют реальную ситуацию на всех направлениях.
Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются, –
подчеркнул Зеленский.
Также констатировал, что части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише.
Президент подчеркнул, что действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве.
Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России.
Также Зеленский отметил, самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время.
Только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания – в России,
– констатировал украинский лидер.
Зеленский обратился к украинцам по случаю Пасхи
Президент поздравил украинцев с Пасхой. Владимир Зеленский констатировал, что российская армия сегодня – одна из самых больших угроз для христианских церквей и верующих.
Поздравление президента: смотрите видео