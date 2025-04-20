00:07, 20 квітня

Президент зазначив, що фіксують реальну ситуацію на всіх напрямках.

Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються, –

підкреслив Зеленський.

Також констатував, що частині напрямків на фронті продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше.

Президент наголосив, що дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві.

Україна разом із партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії.

Також Зеленський зауважив, найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час.

Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії,

– констатував український лідер.