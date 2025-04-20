Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників, – повідомляє 24 Канал.
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Росіяни просунулися в Донецькій області, – ISW
Аналітики зазначили, що українські захисники просунулися на Покровському напрямку.
Російські загарбники – на Торецькому та Покровському.
У Бердянську окупанти нав'язують дітям російські великодні традиції, – МВА
В окупованому Бердянську росіяни нав'язують дітям власні великодні традиції. У такий спосіб українців цілеспрямовано занурюють у російську культурну парадигму.
Зворушлива історія братів, які одночасно повернулися з полону
Україна 19 квітня повернула з російського полону 277 захисників. Серед них, зокрема, двоє рідних братів – Артем та Ілля Лихожони.
Уже в автобусі, коли називали списки, я почув, що перевіряють моє прізвище, та хтось сказав: "Не Артем, а Ілля тут". І тоді я зрозумів, що мій брат теж тут,
– розповів Артем.
Захисник додав, що момент зустрічі з братом був настільки несподіваним, що зараз важко згадати, хто кого побачив першим.
Великодні заяви Путіна не розповсюдилися на Курщину та Бєлгородщину, – Зеленський
Президент зазначив, що фіксують реальну ситуацію на всіх напрямках.
Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються, –
підкреслив Зеленський.
Також констатував, що частині напрямків на фронті продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше.
Президент наголосив, що дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві.
Україна разом із партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії.
Також Зеленський зауважив, найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час.
Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії,
– констатував український лідер.
Зеленський звернувся до українців з нагоди Великодня
Президент привітав українців з Великоднем. Володимир Зеленський констатував, що російська армія сьогодні – одна з найбільших загроз для християнських церков і вірян.
Привітання президента: дивіться відео