Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Великоднє перемир'я": усі заяви України і Росії та що відбувається на лінії фронту

03:04, 20 квітня

Росіяни просунулися в Донецькій області, – ISW

Аналітики зазначили, що українські захисники просунулися на Покровському напрямку.

Російські загарбники – на Торецькому та Покровському.

01:58, 20 квітня

У Бердянську окупанти нав'язують дітям російські великодні традиції, – МВА

В окупованому Бердянську росіяни нав'язують дітям власні великодні традиції. У такий спосіб українців цілеспрямовано занурюють у російську культурну парадигму.

01:21, 20 квітня

Зворушлива історія братів, які одночасно повернулися з полону

Україна 19 квітня повернула з російського полону 277 захисників. Серед них, зокрема, двоє рідних братів – Артем та Ілля Лихожони.

Уже в автобусі, коли називали списки, я почув, що перевіряють моє прізвище, та хтось сказав: "Не Артем, а Ілля тут". І тоді я зрозумів, що мій брат теж тут,
– розповів Артем.

Захисник додав, що момент зустрічі з братом був настільки несподіваним, що зараз важко згадати, хто кого побачив першим.

00:07, 20 квітня

Великодні заяви Путіна не розповсюдилися на Курщину та Бєлгородщину, – Зеленський

Президент зазначив, що фіксують реальну ситуацію на всіх напрямках.

Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються, –
підкреслив Зеленський.

Також констатував, що частині напрямків на фронті продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше.

Президент наголосив, що дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві.

Україна разом із партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії.

Також Зеленський зауважив, найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час.

Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії,
– констатував український лідер.

00:00, 20 квітня

Зеленський звернувся до українців з нагоди Великодня

Президент привітав українців з Великоднем. Володимир Зеленський констатував, що російська армія сьогодні – одна з найбільших загроз для християнських церков і вірян.

Привітання президента: дивіться відео