Когда россиянам станет еще труднее
Такие действия разрушают логистику врага и мешают ему восполнять свои потери резервами. Это необходимая основа для контрнаступления ВСУ и освобождения оккупированных территорий Украины, в частности Юга. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Он отметил, что, по известным ему источникам, после десятков ударов ВСУ по военным объектам россиян интенсивность обстрелов упала в 5 – 6 раз.
Как пояснил Нарожный, это говорит о том, что у оккупантов нет боеприпасов, нет, чем стрелять. Следующим уровнем тяжести ситуации для захватчиков станет отсутствие горючего, когда они просто не будут на чем доехать до огневой позиции.
Я думаю, что через месяц у них будет критическая ситуация,
– считает военный эксперт.
По его словам, ориентировочно тогда у россиян не будет чем обороняться. Однако Павел Нарожный подчеркнул, что это очень осторожный прогноз.
Военный эксперт предположил, что ситуация россиян на Юге Украины станет критической: смотрите видео
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- 16 августа стало известно об очередном "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске. Однако точной информации о потерях врага еще нет.
- Накануне такая же участь постигла оккупантов в Попасной. В этот раз досталось базе "вагнеровцев", из-под завалов которой выносили десятки раненых и убитых российских преступников.
- Официальные данные о потерях также не разглашались, но, как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, если окажется, что в результате этих "хлопков" погибли более 100 "вагнеровцев" из руководящего состава, это уже не станет новостью.
Общие потери врага в войне с Украиной
По состоянию на утро 16 августа в Генштабе ВСУ насчитали около 43 900 оккупантов, погибших с начала полномасштабной войны. Кроме того, оккупанты потеряли сотни единиц техники:
- танков – 1880,
- боевых бронированных машин – 4152,
- артиллерийских систем – 989,
- реактивных систем залпового огня – 263,
- средств ПВО – 136,
- самолетов – 233,
- вертолетов – 196,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 790,
- крылатых ракет – 190,
- кораблей и катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3049,
- специальной техники – 92.