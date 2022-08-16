Наши герои мужественно защищают украинскую землю. Ежедневно потери врага обновляют, ведь ВСУ громят противника изо всех возможных сил и средств.
Еще 200 кафиров и много техники: новые потери врага по состоянию на 15 августа
Потери врага в технике по состоянию на 16 августа
С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили:
- российских танков – 1880 (+4)
- боевых бронированных машин – 4152 (+11)
- артиллерийских систем – 989 (+4)
- реактивных систем залпового огня – 263 (+2)
- средств ПВО – 136
- самолетов – 233
- вертолетов – 196 (+1)
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 790 (+3)
- крылатых ракет – 190 (+3)
- кораблей и катеров – 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 3049 (+5)
- специальной техники – 92