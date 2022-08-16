Во время поездки сулейманова вместе с водителем подрвались на мине. Врачи не смогли ее спасти. Об этом пишут росСМИ.

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Что известно о земфире сулеймановой

Военкор сулейманова была активисткой в партии лимонова. Как заявляют пропагандистские СМИ, земфира мечтала заниматься "гуманитарной помощью и стать настоящим военным журналистом".

земфира сулейманова приехала в Донецк как волонтер и журналистка. Во время рабочей поездки земфира подорвалась на мине вместе с водителем. Врачи не смогли ее спасти,

– заявили СМИ.



Как выглядела земфира сулеймановая / фото WarGonzo

у россии большие потери

Украинские военные наносят удары по позициям захватчиков на Херсонском направлении. В результате одного из обстрелов был ликвидирован генерал оккупантов.

В британской разведке заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожили по меньшей мере 10 российских генералов. Кроме того, оккупантам пришлось менять.многих военных командиров

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