Информацию о ликвидации генерала еще предстоит уточнить

Соответствующую информацию озвучил внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По предварительной информации, как сказал Арестович, генерала ликвидировали 15 августа.

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Он подчеркнул, что ликвидацию генерала оккупантов на Херсонском направлении должны еще уточнить. В то же время советник главы ОП сказал, что генерал погиб в результате артиллерийского удара.

Кроме того, комментируя ситуацию в Херсонском направлении, Арестович отметил, что там "приземляются HIMARS".

Потери врага по состоянию на 15 августа

В Генеральном штабе ВСУ утром 15 августа обновили информацию об ориентировочных потерях россии в войне против Украины. В Украине уже ликвидировано 43 750 оккупантов. Как отметили в Генштабе ВСУ, только за минувшие сутки было уничтожено 200 захватчиков.

Также вечером 14 августа в оккупированной Попасной была очередная порция "хлопка" на базе ППК "Вагнер". Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай намекнул, что, вероятно, более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли.

15 августа в Воздушных силах ВСУ заявили об "урожайном" веке для наших героев на Запорожском направлении. В частности, российские кафиры потеряли вертолет Ка-52, два беспилотника типа "Орлан-10", а также авиационную ракету Х-59 "воздух – поверхность".

Что касается Херсонского направления, там украинские военные держат под огненным контролем логистические пути врага. Украинские силы нанесли удары по ключевым мостам через Днепр.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань недавно информировал, что у кафиров больше не будет возможности перевозить тяжелую технику и подтягивать резервы на правый берег Днепра.

К сведению – тяжелая техника больше не пройдет по Антоновскому мосту: смотрите видео