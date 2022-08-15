Інформацію про ліквідацію генерала ще мають уточнити

Відповідну інформацію озвучив позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За попередньою інформацією, як сказав Арестович, генерала ліквідувала 15 серпня.

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Він наголосив, що ліквідацію генерала окупантів на Херсонському напрямку мають ще уточнити. Водночас радник глави ОП сказав, що генерал загинув унаслідок артилерійського удару.

Окрім того, коментуючи ситуацію на Херсонському напрямку, Арестович зазначив, що там "приземляються HIMARS".

Втрати ворога станом на 15 серпня

У Генеральному штабі ЗСУ зранку 15 серпня оновили інформацію щодо орієнтовних втрат росії у війні проти України. В Україні вже ліквідовано 43 750 окупантів. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, тільки за минулу добу було знищено 200 загарбників.

Також ввечері 14 серпня в окупованій Попасній була чергова порція "бавовни" на базі ПВК "Вагнер". Глова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай натякнув, що, ймовірно, понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули.

15 серпня у Повітряних силах ЗСУ заявили про "врожайну" добу для наших героїв на Запорізькому напрямку. Зокрема, російські окупанти втратили гвинтокрил Ка-52, два безпілотники типу "Орлан-10", а також авіаційну ракету Х-59 "повітря – поверхня".

Щодо Херсонського напрямку, то там українські військові тримають під вогневим контролем логістичні шляхи ворога. Українські сили завдали ударів по ключових мостах через Дніпро.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань нещодавно інформував, що в окупантів більше не буде можливості перевозити важку техніку та підтягувати резерви на правий берег Дніпра.

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