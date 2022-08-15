російські окупанти зазнали чергових "повітряних" втрат. Кожного дня їхня потреба в іранських безпілотниках зростає.

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Втрати ворога у повітрі впродовж 15 серпня

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, доба 15 серпня була дуже "врожайною" для наших героїв. Російські окупанти втратили гвинтокрил Ка-52, два безпілотники типу "Орлан-10", а також авіаційну ракету Х-59 "повітря – поверхня". Усі цілі наші воїни вразили на Запорізькому напрямку.

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