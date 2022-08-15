Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Новіков потрапив під обстріл 10 липня поблизу Шахтарська.

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Чиновника спочатку вважали зниклим безвісти, але його тіло ідентифікували. Рештки загарбника відвезуть в російський Барнаул.

Окупанта планують нагородити

Голова громадської палати Юрій Шамков заявив, що чиновник їхав з "волонтерською допомогою" на Донбас вперше. За це Новікова вже планують нагородити посмертно. Зокрема, "орденом за заслуги перед Алтайським краєм".

Також пропагандисти повідомляють, що під обстріл 10 липня потрапили 2 "волонтери", четверо пропали безвісти. Ще 11 окупантів зазнали поранень, а 3 загинули.