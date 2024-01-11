Вице-адмирал Алексей Неижпапа поделился, что 24 февраля находился в своем кабинете и услышал все сам. Пролетела вражеская ракета.
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Услышал пролет крылатой ракеты
Услышал все сам. Я был на своем рабочем месте в кабинете и услышал пролет крылатой ракеты. А потом, как говорят теперь, "приход" по аэродрому "Школьный" (в Одессе). Мы это почувствовали прям. Поэтому сразу все поняли,
– подчеркнул Неижпапа.
Вспомнил, что затем оперативный дежурный доложил. Впрочем, вице-адмирал уже понимал, что это начало полномасштабной агрессии России.
"Потом, конечно, доклад Главнокомандующему и все военные организмы начали работать", – отметил командующий ВМС.
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Неижпапа о планах по уничтожению флота агрессора
- Вице-адмирал также рассказал о сложностях уничтожения вражеских военных объектов в аннексированном Крыму.
- Неижпапа заметил, что Севастополь – главная морская база российских захватчиков. Этот оккупированный город полностью удовлетворяет содержание флота, поскольку имеет несколько ремонтных заводов. Кроме того, в нем размещены аэродромы, в частности "Бельбек" и "Кача".
- "В том же Новороссийске нет ни аэродромов, ни крупных ремонтных заводов, ни таких мест хранения вооружения и так далее. Это по большому счету одна из причин, почему они в Крыму оказались в 2014 году. Потому что без Севастополя держать Черноморский флот в Черном море они бы не смогли", – констатировал командующий ВМС.
- Вице-адмирал отметил успехи Украины в уничтожении российского флота, в частности, благодаря использованию дронов и ракет Storm Shadow. Также отметил исторические успехи, такие как уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" и ракетного катера "Аскольд".
- "Россия готовилась к войне и усилила Черноморского флота максимально. Речь идет о новейших фрегатах, подводных лодках, ракетных катерах с "Калибрами"… У нас есть задачи президента, Главнокомандующего Вооруженными Силами, и мы будем работать", – подчеркнул Неижпапа.
- Военный добавил, что, несмотря на контроль оккупантами полуострова, наше государство способно исключить использование морских баз агрессором. Более того, работа над этой задачей уже ведется. Она приоритетна для Сил обороны.