Вице-адмирал Алексей Неижпапа поделился, что 24 февраля находился в своем кабинете и услышал все сам. Пролетела вражеская ракета.

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Услышал пролет крылатой ракеты

Услышал все сам. Я был на своем рабочем месте в кабинете и услышал пролет крылатой ракеты. А потом, как говорят теперь, "приход" по аэродрому "Школьный" (в Одессе). Мы это почувствовали прям. Поэтому сразу все поняли,

– подчеркнул Неижпапа.

Вспомнил, что затем оперативный дежурный доложил. Впрочем, вице-адмирал уже понимал, что это начало полномасштабной агрессии России.

"Потом, конечно, доклад Главнокомандующему и все военные организмы начали работать", – отметил командующий ВМС.

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Неижпапа о планах по уничтожению флота агрессора