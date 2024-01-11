Віцеадмірал Олексій Неїжпапа поділився, що 24 лютого перебував у своєму кабінеті й почув усе сам. Пролетіла ворожа ракета.
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Почув проліт крилатої ракети
Почув усе сам. Я був на своєму робочому місці в кабінеті й почув проліт крилатої ракети. А потім, як кажуть тепер, "прихід" по аеродрому "Шкільний" (в Одесі). Ми це відчули. Тому зразу все зрозуміли,
– підкреслив Неїжпапа.
Пригадав, що потім оперативний черговий доповів. Втім, віцеадмірал уже розумів, що це початок повномасштабної агресії Росії.
"Потім, звісно, доповідь Головнокомандувачу, і всі військові організми почали працювати", – зазначив командувач ВМС.
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Неїжпапа про плани щодо знищення флоту агресора
- Віцеадмірал також розповів про складнощі знищення ворожих військових об'єктів в анексованому Криму.
- Неїжпапа зауважив, що Севастополь – головна морська база російських загарбників. Це окуповане місто повністю задовольняє утримання флоту, адже має декілька ремонтних заводів. Окрім того, у ньому розміщені аеродроми, зокрема, "Бельбек" та "Кача".
- "У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо. Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися у 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли", – констатував командувач ВМС.
- Віцеадмірал наголосив на успіхах України у знищенні російського, флоту, зокрема, завдяки використанню дронів та ракет Storm Shadow. Також відзначив історичні успіхи, такі як знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та ракетного катера "Аскольд".
- "Росія готувалася до війни та посилила Чорноморського флоту максимально. Йдеться про новітні фрегати, підводні човни, ракетні катери з "Калібрами"… У нас є завдання президента, Головнокомандувача Збройних Сил, і ми будемо працювати, – підкреслив Неїжпапа.
- Військовий додав, що попри контроль окупантами півострова, наша держава здатна унеможливити використання морських баз агресором. Ба більше, робота над цим завданням вже ведеться. Вона є пріоритетною для Сил оборони.