О главных событиях 22 июля, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене рассказывает 24 Канал.

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04:38 Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность и предупредил о подготовке Россией провокаций в Черном море "под чужим флагом". Учитывая это, по его мнению, возобновить поставки зерна из Украины будет сложно.

03:17 В Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.

02:23 Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК "Вагнера" из Беларуси.

02:12 На фронте погиб украинский журналист Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортером".

01:27 В Литве проводят акцию "Песни дронов", цель которой собрать 300 тысяч евро для закупки 500 дронов-камикадзе типа FPV для Украины. Сбор продлится до Дня Независимости нашего государства.

01:02 Украина получит новый пакет военной помощи от США предварительно на сумму 400 миллионов долларов. Туда войдут несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК NASAMS и систем HIMARS и так далее. По данным журналистов, пакет планируют объявить уже 25 июля.

00:47 В Польше отреагировали на угрозы и бред Путина, что якобы государство получило много своих земель благодаря Сталину. Премьер подчеркнул, что Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Российский посол будет вызван в Министерство иностранных дел Польши.

00:37 В Госпогранслужбе отметили, что Беларусь имитирует способность своей армии к ведению боевых действий против Украины. На фото, которое наши воины получили от партизан, видно, что ударной группировки белорусов на границе с нашим государством нет, численность военных там совсем невелика. В ГПСУ отметили, что именно для усиления информационного эффекта "угрозы" нападения в страну прибыли вагнеровцы.