Про головні події 22 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, у тилу та на міжнародній арені розповідає 24 Канал.

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04:38 Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння та попередив про підготовку Росією провокацій у Чорному морі "під чужим прапором". Зважаючи на це, на його думку, відновити постачання зерна з України буде важко.

03:17 У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

02:23 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна підтримає Польщу в разі атаки ПВК "Вагнера" з Білорусі.

02:12 На фронті загинув український журналіст Дмитро Рибаков з позивним "Репортер".

01:27 У Литві проводять акцію "Пісні дронів", мета якої зібрати 300 тисяч євро для закупівлі 500 дронів-камікадзе типу FPV для України. Збір триватиме до Дня Незалежності нашої держави.

01:02 Україна отримає новий пакет військової допомоги від США, попередньо, на суму 400 мільйонів доларів. Туди ввійдуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК NASAMS і систем HIMARS тощо. За даними журналістів, пакет планують оголосити вже 25 липня.

00:47 У Польщі відреагували на погрози та маячню Путіна, що нібито держава отримала багато своїх земель завдяки Сталіну. Прем'єр наголосив, що Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Російського посла викличуть до Міністерства закордонних справ Польщі.

00:37 У Держприкордонслужб зазначили, що Білорусь імітує здатність своєї армії до ведення бойових дій проти України. На фото, яке наші воїни отримали від партизанів, видно, що ударного групування білорусів на кордоні з нашою державою немає, чисельність військових там абсолютно невелика. У ДПСУ наголосили, що саме для підсилення інформаційного ефекту "загрози" нападу в країну прибули вагнерівці.