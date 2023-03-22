Представьте себе ситуацию: где-нибудь на другом конце планеты красивая женщина отдыхает на своей яхте. За спиной у нее годы непростой службы и спасательных операций в экстремальных условиях. Позади остались приключения и опасности. Рядом любимое дело, океан и заслуженный отдых. Звонок друзей с приглашением приехать на войну в Украину казалось бы для кого-то другого по меньшей мере непристойным предложением.

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Но женщина отслеживает ситуацию, как огромная страна-террорист Россия напала на значительно меньшего по площади и населению соседа, как украинцы пытаются выжить под обстрелами и бомбардировками, и оказывают отчаянное сопротивление. Она не может оставаться в стороне, и уже через два месяца спасает людей из-под завалов в объятом пламенем Лисичанске, при необходимости защищая жизнь раненых и расчищая себе дорогу через вражеские засады автоматом. Это не вымысел писателя и не история героини приключенческого фильма. Она – военнослужащий Вооруженных Сил Украины родом из Новой Зеландии на псевдо "Киви", боевой медик II Интернационального легиона обороны Украины.

Благодарность и честь

"За период с мая 2022 года до сегодняшнего дня, за все время, которое мы ее знаем, это человек, который ни разу не отказался выполнять задание, который, без преувеличения, три месяца бессменно провел на "нуле". Меня поразила ее мультизадачность. Человек абсолютно универсальный. Она может быть и стрелком, когда нужно, она может управлять дроном, когда нужно. И реально в боевой обстановке были ситуации, когда она корректировала действия малого подразделения с помощью дрона", – говорит командир ІІ Интернационального легиона обороны Украины с позывным "Санта".



"Санта" в восторге от "Киви", ведь она вдохновляет других / Фото Владимира Патолы

Он добавил, что в момент наибольшей опасности, когда военные отбивали штурм достаточно существенных сил врага, "Киви" еще и была той, кто вдохновлял подразделения. Причем делала это без знания языка. Женщина просто жестами призвала "Вставать и сражаться". И это, вспоминает "Санта", действовало. Он заметил, что каждый раз, когда слышит ее позывной, чувствует глубокую признательность и имеет честь служить с ней в одном подразделении.

Легенда Легиона

"Трудно найти более героического воина. Большому количеству людей она спасла жизнь. И действительно автоматом пользуется, возможно, даже с большей радостью, чем шприцем. Это не просто герой. Она настоящая легенда Интернационального легиона, воинов-добровольцев. Легенда этой войны. Был случай. Когда ребят из соседнего подразделения накрыли тяжелым вооружением, и мы доставали их из-под завалов, там были и раненые, и убитые. Мины ложились все ближе и ближе", – вспоминает боец с позывным "Индия" из того же легиона.



Боец с позывным "Индия" поражен храбростью медика / Фото Владимира Патолы

Боец отметил, что "Киви" согласилась перебраться в укрытие только тогда, когда он с "Викингом" сказали, что "без нее не сдвинемся с места". Военные переждали, когда обстрел завершится и вытащили парня. Сначала его погрузили в пикап, но "Киви" отказалась так ехать. Она подчеркнула: "Я должна зафиксировать стопу, иначе он может потерять ногу" и запрыгнула к нему в кузов. Вместе с военным она проехала определенное расстояние, пока оказывала ему необходимую помощь. Как только свою работу завершила, спрыгнула с автомобиля, когда тот притормозил, и отправилась обратно на свою позицию.

Будто знакомы всю жизнь

Военнослужащий с позывным "Муха" также поражен работой с "Киви". Он заметил, что никого не называет героем, но если бы не медик, по меньшей мере десяток хороших людей уже потерял бы свою жизнь. Он вспомнил ситуацию, когда "Киви" вывозила с водителем раненых от минометных обстрелов.



"Муха" заметил, что "Киви" никто не воспринимает как иностранку / Фото Владимира Патолы

"Вытаскивать людей из-под завалов во время минометного обстрела, вывозить раненых с водителем, который не общается на английском, путает дорогу и вместо поворота на госпиталь возвращает к врагу… Когда растерянный водитель понял, что произошло, и сообщил: "Там оккупанты", "Киви" мгновенно преодолела языковой барьер и, добавив убедительной солдатской лексики, понятной во всем мире, вывела его из оцепенения: "Значит быстро – взял автомат, и работай в том направлении!". Раненых они довезли в госпиталь. Она из Новой Зеландии, но собратья совсем не воспринимают ее как иностранку. Чрезвычайно сильная личность и очень хороший человек. Такое впечатление, будто мы знакомы всю жизнь", – заметил "Муха".

Из первых уст

На вопрос, что ее привело в Украину и почему она решила участвовать в боевых действиях, женщина отметила, что он достаточно сложен. Она отметила, что сейчас важна не причина ее приезда в наше государство. Сейчас значительно важнее, что ее держит здесь и мотивирует продолжить сражаться против врага.

Это моя команда – ребята, с которыми я работаю. А что побудило меня приехать сюда? Собственно я приехала как гражданский врач, чтобы сделать все, что в моих силах. Чтобы помочь Украине, конечно. Почти все в мире видят незаконную агрессию России. Я поставила себя на место обычного украинца и подумала, как страшно было бы, если бы на мою страну завтра напали. Поэтому я просто приехала, чтобы помочь чем смогу,

– заметила она.



"Киви" восхищена украинскими людьми и страной в целом / Фото Владимира Патолы

Если говорить об увиденном, то больше ее поразили люди и украинская еда. Что касается людей, то они отличные, отмечает "Киви". Она добавила, что все ребята, с которыми служила, все гражданские, с которыми приходилось пересекаться, "очень хорошие люди, приветливые, с ними приятно проводить время".

"Многое здесь похоже на Новую Зеландию. Украинская аграрная отрасль, земля и сельскохозяйственные производители, известные и уважаемые. Здесь, как говорится, житница мира. В этом я тоже вижу параллель с Новой Зеландией. Люди любят проводить время с друзьями, с семьей. Кроме того, люди здесь очень изобретательны. Как мы видели на видеороликах, тракторами оттягивали российские танки. Украинцы очень изобретательны, и в этом они также похожи на новозеландцев", – подчеркнула "Киви".

Медик заметила, что последний год провела в большинстве своем на Донбассе. Она подчеркнула, что это была несколько иная война, чем та, с которой сталкивались ребята на Харьковщине или Херсонщине, где осуществлялись наступательные действия. На Донбассе она и другие защитники в основном вели оборонительные бои.



Медик с болью вспоминает спасательные операции / Фото Владимира Патолы

"Одна деревня, где мы стояли, снискала сомнительную славу самого обстреливаемого артиллерией места, пожалуй, на всем земном шаре. Там очень высока плотность артиллерийского огня противника. Что касается эвакуации раненых – на самом деле каждая из этих историй, где мы кого-то спасли, – грустная история, потому что, прежде всего, был ранен человек. Это точно не одна из моих любимых тем для обсуждения, могу сказать, что порой удача улыбается нам, и удается спасти людей из-под завалов, из зданий в огне, из разрушенных домов. Даже не знаю, с чего начать, – очень много разных ситуаций", – добавила она.

Женщина заметила, что иногда помогала гражданским. Правда, в тех местах, где она работала, большинство гражданских эвакуировали. В то же время следует понимать, что многие погибли от артиллерийского огня. Кроме того, ее рота оказывала медицинскую помощь другим подразделениям, которые по тем или иным причинам не имели собственных медиков.

"Но к нам обращались и гражданские люди. И часто это были даже не ранения, а какие-то обычные медицинские проблемы, с которыми люди приходили к нам, потому что они не могли добраться до врача. Например, диабет, проблемы с кожей и так далее. Мы всегда пытались помочь, если имели такую возможность", – говорит Киви.

Она отметила, что боевой медик прежде должен быть солдатом. И только после этого – медиком. Она заметила, что невозможно быть в зоне боевых действий и не знать, как себя вести в бою. "Киви" вспомнила моменты, когда приходилось пробиваться с боем или занимать круговую оборону. Медик говорит, что иногда было непонятно, что происходит. Поэтому, подчеркнула она, нужно быть готовым ко всему.

Было одно место рядом с Бахмутом, где мы были вынуждены покинуть позиции и с боем отступить. Совершенно превосходящее количество бойцов противника – именно так, как показывают по телевидению. На одного нашего десятки их бойцов. Превосходящая огневая мощность противника. В таких случаях иметь возможность пробить себе путь для отступления – уже счастье,

– вспомнила она.

На вопрос, где она черпает силу для того, чтобы продолжать борьбу, она обратила внимание на коллективную энергию группы. По словам "Киви", каждый боец придает друг другу силы для движения вперед. Она говорит, что не исключено, что каждый стремился бы сейчас быть где-нибудь, но пока, до победы, это просто невозможно.



"Киви" воевала на Донбассе и была под Бахмутом / Фото Владимира Патолы

"Киви" отметила, что война России против Украины должна завершиться только нашей победой. Она также подчеркнула, что противостояние происходит не только за свободу и независимость нашего государства.

Я думаю, что ради свободы всего мира эта война должна завершиться победой Украины. Мы не можем позволить агрессору взять силой то, что он хочет, в то время как другие страны мира будут просто наблюдать. На мой взгляд, другим странам очень повезло, что Украина сейчас воюет за весь мир. Потому что война идет не только за Украину. Думаю, все это понимают,

– подчеркнула "Киви".

Что касается планов после победы, то "Киви" хочет совершить кругосветное путешествие на своей яхте. Или же медик отправится в горы, где, по ее словам, чувствует себя как дома.