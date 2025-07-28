О массированном ночном обстреле, ситуации на фронте, заявлениях партнеров и главных событиях дня пишет 24 Канал.
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На фоне российского удара по Украине, Польша активировала меры безопасности из-за приближенности угрозы к своим границам. Как сообщило Оперативное командование ВС Польши, в воздух поднялись очередные польские и союзнические истребители. Кроме того, в высшую боевую готовность перевели наземные силы ПВО. Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди раненых есть также ребенок. Дрон или обломки, вероятно, попали вблизи многоэтажного дома. Местные власти указывали, что в одной из многоэтажек выбиты окна. Россия активнее применяет бронетехнику против украинских сил с июля 2025 года. Они осуществляют небольшие механизированные атаки в Донецкой области и Запорожье. Аналитики ISW предполагают, что таким образом враг ищет уязвимые места в украинской обороне, одновременно восстанавливает старую технику или тестируют новую тактику с повышенным уровнем допустимого риска.
Польша поднимала авиацию во время атаки
Атака дронов в Хмельницкой области: есть сбития
Атака "Шахедов" на Киев
Россия увеличила использование бронетехники
На фоне российского удара по Украине, Польша активировала меры безопасности из-за приближенности угрозы к своим границам.
Как сообщило Оперативное командование ВС Польши, в воздух поднялись очередные польские и союзнические истребители. Кроме того, в высшую боевую готовность перевели наземные силы ПВО.
Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
В результате обстрела в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди раненых есть также ребенок.
Дрон или обломки, вероятно, попали вблизи многоэтажного дома. Местные власти указывали, что в одной из многоэтажек выбиты окна.
Россия активнее применяет бронетехнику против украинских сил с июля 2025 года. Они осуществляют небольшие механизированные атаки в Донецкой области и Запорожье.
Аналитики ISW предполагают, что таким образом враг ищет уязвимые места в украинской обороне, одновременно восстанавливает старую технику или тестируют новую тактику с повышенным уровнем допустимого риска.