О массированном ночном обстреле, ситуации на фронте, заявлениях партнеров и главных событиях дня пишет 24 Канал.

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07:08, 28 июля

Польша поднимала авиацию во время атаки

На фоне российского удара по Украине, Польша активировала меры безопасности из-за приближенности угрозы к своим границам.

Как сообщило Оперативное командование ВС Польши, в воздух поднялись очередные польские и союзнические истребители. Кроме того, в высшую боевую готовность перевели наземные силы ПВО.

06:44, 28 июля

Атака дронов в Хмельницкой области: есть сбития

Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

06:17, 28 июля

Атака "Шахедов" на Киев

В результате обстрела в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди раненых есть также ребенок.

Дрон или обломки, вероятно, попали вблизи многоэтажного дома. Местные власти указывали, что в одной из многоэтажек выбиты окна.

06:10, 28 июля

Россия увеличила использование бронетехники

Россия активнее применяет бронетехнику против украинских сил с июля 2025 года. Они осуществляют небольшие механизированные атаки в Донецкой области и Запорожье.

Аналитики ISW предполагают, что таким образом враг ищет уязвимые места в украинской обороне, одновременно восстанавливает старую технику или тестируют новую тактику с повышенным уровнем допустимого риска.