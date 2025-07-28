06:44, 28 июля

Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.