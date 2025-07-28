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На тлі російського удару по Україні, Польща активувала заходи безпеки через наближеність загрози до своїх кордонів. Як повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, у повітря піднялися чергові польські та союзницькі винищувачі. Крім того, у найвищу бойову готовність перевели наземні сили ППО. Під ударом цієї ночі опинилась Хмельниччина. Область була атакована ворожими БпЛА. В Хмельницькій ОВА повідомили, що є збиття ворожих цілей. Деталі будуть надані згодом За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Унаслідок обстрілу в Дарницькому районі Києва постраждали восьмеро людей, одна з них перебуває у тяжкому стані. Серед поранених є також дитина. Дрон або уламки, ймовірно, влучили поблизу багатоповерхового будинку. Місцева влада вказувала, що в одній із багатоповерхівок вибито вікна. Росія активніше застосовує бронетехніку проти українських сил З липня 2025 року. Вони здійснюють невеликі механізовані атаки на Донеччині та Запоріжжі. Аналітики ISW припускають, що таким чином ворог шукає вразливі місця в українській обороні, водночас відновлює стару техніку або тестують нову тактику з підвищеним рівнем допустимого ризику.
Польща підіймала авіацію під час атаки
Атака дронів на Хмельниччину: є збиття
Атака "Шахедів" на Київ
Росія збільшила використання бронетехніки
На тлі російського удару по Україні, Польща активувала заходи безпеки через наближеність загрози до своїх кордонів.
Як повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, у повітря піднялися чергові польські та союзницькі винищувачі. Крім того, у найвищу бойову готовність перевели наземні сили ППО.
Під ударом цієї ночі опинилась Хмельниччина. Область була атакована ворожими БпЛА. В Хмельницькій ОВА повідомили, що є збиття ворожих цілей. Деталі будуть надані згодом
За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та руйнувань.
Унаслідок обстрілу в Дарницькому районі Києва постраждали восьмеро людей, одна з них перебуває у тяжкому стані. Серед поранених є також дитина.
Дрон або уламки, ймовірно, влучили поблизу багатоповерхового будинку. Місцева влада вказувала, що в одній із багатоповерхівок вибито вікна.
Росія активніше застосовує бронетехніку проти українських сил З липня 2025 року. Вони здійснюють невеликі механізовані атаки на Донеччині та Запоріжжі.
Аналітики ISW припускають, що таким чином ворог шукає вразливі місця в українській обороні, водночас відновлює стару техніку або тестують нову тактику з підвищеним рівнем допустимого ризику.