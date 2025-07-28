Про масований нічний обстріл, ситуацію на фронті, заяви партнерів та головні події дня пише 24 Канал.

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07:08, 28 липня

Польща підіймала авіацію під час атаки

На тлі російського удару по Україні, Польща активувала заходи безпеки через наближеність загрози до своїх кордонів.

Як повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, у повітря піднялися чергові польські та союзницькі винищувачі. Крім того, у найвищу бойову готовність перевели наземні сили ППО.

06:44, 28 липня

Атака дронів на Хмельниччину: є збиття

Під ударом цієї ночі опинилась Хмельниччина. Область була атакована ворожими БпЛА. В Хмельницькій ОВА повідомили, що є збиття ворожих цілей. Деталі будуть надані згодом

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та руйнувань.

06:17, 28 липня

Атака "Шахедів" на Київ

Унаслідок обстрілу в Дарницькому районі Києва постраждали восьмеро людей, одна з них перебуває у тяжкому стані. Серед поранених є також дитина.

Дрон або уламки, ймовірно, влучили поблизу багатоповерхового будинку. Місцева влада вказувала, що в одній із багатоповерхівок вибито вікна.

06:10, 28 липня

Росія збільшила використання бронетехніки

Росія активніше застосовує бронетехніку проти українських сил З липня 2025 року. Вони здійснюють невеликі механізовані атаки на Донеччині та Запоріжжі.

Аналітики ISW припускають, що таким чином ворог шукає вразливі місця в українській обороні, водночас відновлює стару техніку або тестують нову тактику з підвищеним рівнем допустимого ризику.