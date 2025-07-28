06:44, 28 липня

Під ударом цієї ночі опинилась Хмельниччина. Область була атакована ворожими БпЛА. В Хмельницькій ОВА повідомили, що є збиття ворожих цілей. Деталі будуть надані згодом

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та руйнувань.