Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк. Он отметил, что переговоры должны состояться на основе уважения к "легитимным и законным интересам украинского народа".

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Что говорят в МИД Турции о войне в Украине

Озтюрк сказал, что Турция поддерживает Украину без колебаний, потому что Украина является соседом страны, а также исторически братской, сестринской страной. Дипломат отметил,, что такая поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.

Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не означает, что Украина должна сдаться,

– отметил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции.

В то же время он подчеркнул, что окончание войны надо искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать "сбалансированный результат".

“Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", – отметил посол.

Озтюрк также подчеркнул роль Турции в нескольких ключевых инициативах после полномасштабного вторжения России в Украину. Эти усилия включают адвокацию освобождения украинских заключенных, в частности, бойцов "Азова", содействие зерновой сделке, обеспечение безопасного судоходства в Черном море и закрытие пролива Босфор для всех военных кораблей, в том числе из России, через 3 дня после начала большой войны против Украины.

К слову, во время видеообращения к участникам Крымской платформы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Он также выразил надежду, что российско-украинская война завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.