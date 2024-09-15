Про це заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк. Він зазначив, що переговори мають відбутися на засадах поваги до "легітимних і законних інтересів українського народу".

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Що кажуть у МЗС Туреччини про війну в Україні

Озтюрк сказав, що Туреччина підтримує Україну без вагань, тому що Україна є сусідом країни, а також історично братньою, сестринською країною. Дипломат наголосив на тому, що така підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися,

– зауважив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини.

Водночас він підкреслив, що закінчення війни треба шукати у мирних переговорах, результатом яких, за словами посла, має стати "збалансований результат".

“Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", – зазначив посол.

Озтюрк також підкреслив роль Туреччини у кількох ключових ініціативах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ці зусилля включають адвокацію звільнення українських в'язнів, зокрема, бійців "Азову", сприяння зерновій угоді, забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та закриття протоки Босфор для всіх військових кораблів, у тому числі з Росії, через 3 дні після початку великої війни проти України.

До слова, під час відеозвернення до учасників Кримської платформи президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутися до складу України. Він також висловив сподівання, що російсько-українська війна завершиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.