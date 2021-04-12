Люди в России продолжают верить в рассказы пропагандистов относительно Украины, но это уже не вызывает никаких эмоций. Поэтому россияне больше не хотят участвовать в войне на Донбассе.

Российская пропаганда сделала так, что отношение к Украине среди населения значительно ухудшилось. Но это перестало задевать людей. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

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По его словам, в России не повторятся события 2014 года. Тогда все россияне массово радовались оккупации Крыма.

Война не получит поддержки в России. Ничего похожего на "крымскую радость" не будет. И если Путин на это рассчитывает, то он просчитается,

– отметил политик.

Он рассказал, что на фоне обострения ситуации возле границ Украины внутри России ситуация – ужасная.

"Я не помню такой военной истерии, такого нагнетания страстей, смакования будущей войны, рассказов о ядерных взрывах. Вся наша безответственная сволочь на каналах рассказывает, как мы сейчас раздолбаем Украину и всех загоним под плинтуса", – подчеркнул Леонид Гозман.

Обратите внимание! Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил устроить ядерный взрыв. Мол, только это может остановить войска НАТО, которые придут на Донбасс.

Оппозиционер подчеркнул, что такой серьезной ситуации не было. И никогда Россия не подталкивала к границам Украины такие войска. Он призвал украинское военное руководство быть максимально осторожными.

Сдержать Кремль от очередной атаки на Украину может только цена, – Гозман

Леонид Гозман считает, что Россию от очередного нападения на Украину может сдержать только цена. Она идет с двух сторон:

международные санкции. Если международное сообщество готово что-то делать, это может отрезвить руководство России;

если в Кремле сочтут, что Украина будет оказывать эффективное сопротивление, во время которого будут большие человеческие потери со стороны России.

Единственное, на что Путин не может пойти внутри России, потери россиян. Если в дома его электората сыновья и внуки будут возвращаться в гробах, то этот электорат пошлет его далеко,

– объяснил политик.

И добавил, что если Путин сочтет, что украинская армия сильная и готова воевать, он не пойдет в наступление.

Леонид Гозман оценил возможное наступление России на Украину: видео



Россия разместила войска возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала