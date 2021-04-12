Война в Украине не получит поддержки в России, – Гозман о вероятном нападении Путина
Люди в России продолжают верить в рассказы пропагандистов относительно Украины, но это уже не вызывает никаких эмоций. Поэтому россияне больше не хотят участвовать в войне на Донбассе.
Источник:24 канал
Российская пропаганда сделала так, что отношение к Украине среди населения значительно ухудшилось. Но это перестало задевать людей. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.
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По его словам, в России не повторятся события 2014 года. Тогда все россияне массово радовались оккупации Крыма.
Война не получит поддержки в России. Ничего похожего на "крымскую радость" не будет. И если Путин на это рассчитывает, то он просчитается,
– отметил политик.
Он рассказал, что на фоне обострения ситуации возле границ Украины внутри России ситуация – ужасная.
"Я не помню такой военной истерии, такого нагнетания страстей, смакования будущей войны, рассказов о ядерных взрывах. Вся наша безответственная сволочь на каналах рассказывает, как мы сейчас раздолбаем Украину и всех загоним под плинтуса", – подчеркнул Леонид Гозман.
Оппозиционер подчеркнул, что такой серьезной ситуации не было. И никогда Россия не подталкивала к границам Украины такие войска. Он призвал украинское военное руководство быть максимально осторожными.
Сдержать Кремль от очередной атаки на Украину может только цена, – Гозман
Леонид Гозман считает, что Россию от очередного нападения на Украину может сдержать только цена. Она идет с двух сторон:
- международные санкции. Если международное сообщество готово что-то делать, это может отрезвить руководство России;
- если в Кремле сочтут, что Украина будет оказывать эффективное сопротивление, во время которого будут большие человеческие потери со стороны России.
Единственное, на что Путин не может пойти внутри России, потери россиян. Если в дома его электората сыновья и внуки будут возвращаться в гробах, то этот электорат пошлет его далеко,
– объяснил политик.
И добавил, что если Путин сочтет, что украинская армия сильная и готова воевать, он не пойдет в наступление.
Леонид Гозман оценил возможное наступление России на Украину: видео
Россия разместила войска возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала
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