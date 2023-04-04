Все эти события в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 4 апреля прокомментировал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Бахмут стоит и стоять будет

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники зашли в центр Бахмута. Россияне, конечно, представляют это как собственную "победу".

Проблема самого Пригожина сейчас – доказать Путину, что он ему нужен. Чтобы хоть выйти на какой-нибудь контакт. Путин его отстранил от тела. Он достучаться не может, поэтому через такие видосики хочет достучаться, чтобы его снова подпустили,

– объясняет Роман Свитан.

По его мнению, организованная преступная группировка Пригожина уже обречена на уничтожение. Ведь выполнить задание по взятию Бахмута у него не выходит, а уйти оттуда уже невозможно.

Ситуация в Бахмуте / Скриншот DeepStateMAP

Собеседник убежден, что нынешняя задача россиян – уничтожить ЧВК "Вагнера" именно в Бахмуте, разбив его об линии обороны украинских сил.

Бахмутский гарнизон стоял, стоит и будет стоять. Никто оттуда уходить не собирается. Они так и не подошли к трассе с Константиновки, река Бахмутка удерживается в том месте, где проходит рубеж обороны,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Также украинские войска уничтожают вагнеровцев и на подходе к местному заводу цветных металлов. В то же время ВСУ вернули свои позиции в Хромово и расширили коридор, ведущий из Бахмута.

"Поэтому больше чем раньше нашему гарнизону в Бахмуте ничего не угрожает. Я думаю, в течение нескольких недель о группировке Пригожина мы забудем – последние несколько тысяч человек уничтожим где-то к концу апреля, возможно, в мае", – заявил специалист.

Фронтовая сводка с Романом Свитаном: смотрите видео

Окопы в Крыму – только для туристов

Военный эксперт также прокомментировал тему российских окопов в Крыму. Русские таким образом готовятся защищать оккупированный полуостров. Впрочем, заметно, что окопаны исключительно не частные пляжи.

То есть бесплатные пляжи – именно их взяли и перерыли. Скорее всего, чтобы загнать людей, которые будут выходить на море, на платные пляжи,

– заявил Роман Свитан.

В этом и вся задача этих окопов. Таким образом, ставленники Кремля в Крыму смогут взять плату с россиян, которые рискнут в этом году в последний раз приехать в Крым на море.