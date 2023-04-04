Усі ці події в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 4 квітня прокоментував полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Бахмут стоїть і стояти буде

Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, буцімто його найманці зайшли в центр Бахмута. Росіяни, звісно ж, подають це як власну "перемогу".

Проблема самого Пригожина зараз – довести Путіну, що він йому потрібен. Щоб бодай вийти на якийсь контакт. Путін його відсторонив від тіла. Він достукатися не може, тож через такі відосики хоче достукатися, щоб його знову підпустили,

– пояснює Роман Світан.

На його думку, організоване злочинне угруповання Пригожина вже приречене на знищення. Адже виконати завдання з взяття Бахмута в нього не виходить, а піти звідти вже неможливо.

Ситуація в Бахмуті / Скриншот DeepStateMAP

Співрозмовник переконаний, що нинішнє завдання росіян – знищити ПВК "Вагнера" саме в Бахмуті, розбивши його об лінії оборони українських сил.

Бахмутський гарнізон стояв, стоїть і стояти буде. Ніхто звідти йти не збирається. Вони так і не підійшли до траси з Костянтинівки, річка Бахмутка втримується в тому місці, де рубіж оборони проходить,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Так само українські війська знищують вагнерівців і на підході до місцевого заводу кольорових металів. Водночас ЗСУ повернули свої позиції в Хромовому та розширили коридор, який веде з Бахмута.

"Тому більше ніж раніше нашому гарнізону в Бахмуті нічого не загрожує. Я думаю, протягом кількох тижнів про угруповання Пригожина ми забудемо – останні кілька тисяч людей знищимо десь під кінець квітня, можливо, у травні", – заявив фахівець.

Фронтове зведення з Романом Світаном: дивіться відео

Окопи в Криму – лише для туристів

Військовий експерт також прокоментував тему російських окопів у Криму. Росіяни в такий спосіб буцімто готуються захищати окупований півострів. Втім, помітно, що окопані виключно не приватні пляжі.

Тобто, безплатні пляжі – саме їх взяли й перерили. Найімовірніше, щоб загнати людей, які будуть виходити на море, на платні пляжі,

– заявив Роман Світан.

У цьому й усе завдання цих окопів. Таким чином ставленики Кремля в Криму зможуть взяти платню з росіян, які таки ризикнуть цього року востаннє приїхати в Крим на море.