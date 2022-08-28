Оккупанты не могут обеспечить много сил на правом берегу

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, российское командование, скорее всего, отдает себе отчет в максимальном количестве сил, которое они смогут хоть как-то удерживать на правом берегу Днепра.

По теме Убегали ли оккупанты на левый берег Днепра: в разведке объяснили ситуацию на Херсонщине

Это касается и живой силы, и техники, нуждающейся в топливе, а также снарядов для каждого ствола. Благодаря прицельным действиям ВСУ и эффективному повреждению логистических путей врага, россиянам стало гораздо сложнее снабжать свои подразделения на правом берегу.

Молчанов считает, что оккупанты могут даже утилизировать технику, которая есть там, или хотя бы попытаться ее вывезти. В частности, это касается тяжелой техники, для которой используют тяжелые снаряды, например, РСЗО "Торнадо-С", которая также находится на правом берегу. Подвозить такие снаряды по воде – очень хлопотно.

Как будут действовать россияне

Им лучше содержать здесь легкую артиллерию, например, 105-миллиметровую, или автомобили БРДМ, или хотя бы БМП-2, БМП-3, но ни в коем случае не танки и РСЗО. Это все может достать до того же Николаева и с левого берега, хотя и на грани дальнобойности,

– объяснил херсонский активист.

Следовательно, он считает, что россияне будут использовать на правом берегу легкопехотные силы – десант или разведывательные части черноморского флота. Да, основная задача этих сил – не оборона, но они высокомобильные и легкие, поэтому использовать их в случае с ограниченной поставкой – оптимальный вариант для оккупантов. Если, конечно, не считать еще лучше – просто сбежать с правого берега.

"Но поскольку, скорее всего, задача стоит держаться зубами до конца, они будут держать здесь именно эту легкую пехоту, пытаться как-то снабжать ее горючим и ограниченным количеством снарядов, и помогать артиллерией и авиацией с левого берега", – заметил Молчанов.

Авиация работает каждый день

Он добавил, что сейчас российская авиация вылетает на линию фронта каждый день, словно по будильнику. Впрочем, украинская авиация не отстает и поступает так же. Авиационные бои над Херсонщиной и Южной Николаевщиной ежедневно проходят в 6 – 7 утра.

Активист Владимир Молчанов рассказал о положении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщали, что россияне делают вид, будто накапливают силы на Херсонщине. На самом же деле они только перемещают технику, которую завезли еще раньше, офицеры пытаются бежать из Херсона, прикрываясь ротацией, а рядовые военные хотят, чтобы их отправили на лечение в качестве раненых. Для этого они наносят себе повреждения или пытаются получить легкие ранения.