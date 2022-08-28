окупанти не можуть забезпечити багато сил на правому березі

Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, російське командування, скоріш за все, усвідомлює максимальну кількість сил, яку вони зможуть хоч якось утримувати на правому березі Дніпра.

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Це стосується і живої сили, і техніки, яка потребує пального, а також снарядів для кожного ствола. Завдяки прицільним діям ЗСУ та ефективному пошкодженню логістичних шляхів ворога, росіянам стало значно складніше забезпечувати свої підрозділи на правому березі.

Молчанов вважає, що окупанти можуть навіть утилізувати техніку, яка є там або хоча б спробувати її вивезти. Зокрема це стосується важкої техніки, для якої використовують важкі снаряди, наприклад, РСЗВ "Торнадо-С", яка також є на правому березі. Підвозити такі снаряди водою – вкрай клопітно.

Як діятимуть росіяни

Їм краще утримувати тут легку артилерію, наприклад, 105-міліметрову, або автомобілі БРДМ чи хоча б БМП-2, БМП-3, але в жодному разі не танки та РСЗВ. Це все може дістати до того ж Миколаєва і з лівого берега, хоча й на межі далекобійності,

– пояснив херсонський активіст.

Відтак, він вважає, що росіяни використовуватимуть на правому березі легкопіхотні сили – десант або розвідувальні частини чорноморського флоту. Так, основне завдання цих сил – не оборона, але вони високомобільні і легкі, тож використовувати їх у випадку з обмеженим постачанням – оптимальний варіант для окупантів. Якщо, звісно, не брати до уваги ще кращий – просто втекти з правого берега.

"Але оскільки, скоріш за все, завдання стоїть триматися зубами до кінця, вони будуть тримати тут саме цю легку піхоту, намагатися якось забезпечувати її пальним та обмеженою кількістю снарядів, і допомагати артилерією і авіацією з лівого берега", – зауважив Молчанов.

Авіація працює щодня

Він додав, що зараз російська авіація вилітає на лінію фронту щодня, ніби по будильнику. Втім, українська авіація не відстає та робить так само. Авіаційні бої над Херсонщиною та Південною Миколаївщиною щодня відбуваються о 6 – 7 ранку.

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Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що росіяни вдають, ніби накопичують сили на Херсонщині. Насправді ж вони лише переміщують техніку, яку завезли ще раніше, офіцери намагаються втекти з Херсонщини, прикриваючись ротацією, а рядові військові хочуть, аби їх відправили на лікування як поранених. Для цього вони завдають собі ушкоджень або намагаються отримати легкі поранення.