российские войска, похоже, выходят из оперативной паузы: как будут разворачиваться события – прогноз ISW

В последние дни оккупанты совершили серию ограниченных наземных штурмов на Донбассе. По состоянию на 15 июля российские войска, вероятно, пытаются выйти из своей оперативной паузы.

К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW). В американском аналитическом центре оценили, как события могут разворачиваться в дальнейшем.

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По информации ISW, недавно российские войска совершили ряд ограниченных наземных штурмов :

к северо-западу от Славянска;

к юго-востоку от Северска;

вдоль трассы Бахмут – Лисичанск;

к юго-востоку от Бахмута;

к юго-западу от Донецка.

Эти штурмы могут свидетельствовать о том, что кафиры пытаются возобновить свои наступательные операции на Донбассе и выйти из оперативной паузы .