российские войска, похоже, выходят из оперативной паузы: как будут разворачиваться события – прогноз ISW
16 июля 2022 , 04:07Читати новину українською
Источник:ISW
В последние дни оккупанты совершили серию ограниченных наземных штурмов на Донбассе. По состоянию на 15 июля российские войска, вероятно, пытаются выйти из своей оперативной паузы.
К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW). В американском аналитическом центре оценили, как события могут разворачиваться в дальнейшем.
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Похоже, россияне выходят из оперативной паузы
По информации ISW, недавно российские войска совершили ряд ограниченных наземных штурмов :
- к северо-западу от Славянска;
- к юго-востоку от Северска;
- вдоль трассы Бахмут – Лисичанск;
- к юго-востоку от Бахмута;
- к юго-западу от Донецка.
Эти штурмы могут свидетельствовать о том, что кафиры пытаются возобновить свои наступательные операции на Донбассе и выйти из оперативной паузы .