Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Район на Днепропетровщине уже долгое время подвергается постоянным обстрелам россиян "Градами".

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"Квесты" россиян

По информации от руководителя Никопольского РВА, спецслужбы россии разработали программу с "квест-задачами". Пользователи фотографируют интересующие оккупантов объекты и участки местности.

После этого снимки с данными геолокации посылаются разработчикам ПО в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется россиянами для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам украинской инфраструктуры.

К участию в таких "квестах" оккупанты привлекают взрослых и подростков, проживающих на территории Украины.

Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей и в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы,

– призвал Евтушенко.

Чиновник добавил, что в случае обнаружения подобного программного обеспечения в телефонах совершеннолетних граждан к ним будут применены санкции, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

К слову, глава Никопольской РВА напомнил, что информацию о подозрительных лицах жители района могут посылать ему в частные сообщения на официальной странице в фейсбуке. Евгений Евтушко обещает финансовое вознаграждение в размере 100 долларов за каждого подтвержденного коллаборанта.

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