Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Район на Дніпропетровщині уже тривалий час потерпає від постійних обстрілів росіян "Градами".

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"Квести" росіян

За інформацією від керівника Нікопольської РВА, спецслужби росії розробили програму з "квест-завданнями". Користувачі фотографують об'єкти і ділянки місцевості, які цікавлять окупантів.

Після цього знімки з даними геолокації надсилаються розробникам ПО в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується росіянами для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах української інфраструктури.

До участі у таких "квестах" окупанти залучають дорослих та підлітків, що мешкають на території України.

Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, у разі виявлення подібного програмного забезпечення – видаліть його та проведіть роз'яснювальні бесіди,

– закликав Євтушенко.

Посадовець додав, що у випадку виявлення подібного програмного забезпечення у телефонах повнолітніх громадян, до них будуть застосовані санкції, передбачені Кримінальним кодексом України.

До слова, очільник Нікопольської РВА нагадав, що інформацію про підозрілих осіб мешканці району можуть надсилати йому у приватні повідомлення на офіційній сторінці у фейсбуці. Євген Євтушко обіцяє фінансову винагороду у розмірі 100 доларів за кожного підтвердженого колаборанта.

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