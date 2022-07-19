Преследуя свою основную цель, а именно оккупацию всего Донбасса, из района Золотаревки россияне пытались продвинуться в сторону Донбасса. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в утренней сводке относительно ситуации в регионе.

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Что происходило в Луганской области 18 июля

Сергей Гайдай сообщил, что небольшую часть территории Луганской области, где Вооруженные Силы Украины держат оборону, россияне за прошедшие сутки продолжили массово обстреливать с помощью авиации и артиллерии, а также наносили ракетные удары.

По населенным пунктам на границе Донецкой и Луганской областей враг четыре раза бил ракетами, а также дважды – из авиации. Кроме того, одиннадцать раз дома мирных украинцев оккупанты обстреляли из артиллерии.

Последствия обстрелов россиянами Луганщины / Фото телеграм Сергея Гайдая

В течение дня россияне пытались одновременно вести штурмовые действия сразу по четырем направлениям в Луганской области. Верхнекаменское противник атаковал сразу с двух сторон – с нефтеперерабатывающего завода и района Золотаревки.

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Оттуда же оккупанты намеревались продвинуться в сторону Донецкой области. Верхнекаменское вместе с тем пострадало от авиационногой удара врага. Кроме того, улучшить свое положение россияне пытались вблизи Белогоровки.

Много где наступление (оккупантов – ред. 24 канал) удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются,

– заметил Сергей Гайдай.

К слову, глава Луганской ОВА также добавил, что почти непрерывно область и населенные пункты Донетчины, граничащие с Луганщиной, оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии. Между тем в так называемой "ЛНР" враг начал мобилизовывать даже заключенных, поскольку очень нуждается в человеческом ресурсе для продолжения своих захватнических действий на Донбассе.

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