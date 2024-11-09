Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште, которые передает "Европейская правда".

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Что сказал Орбан о героизме и борьбе украинцев

Виктор Орбан заявил, что Украина – суверенная страна. Поэтому то, что стоит делать нашему государству, принадлежит решать исключительно украинскому народу.

"Они (украинцы – 24 Канал) решили бороться и они боролись героически. Им предстоит решать продолжать или нет",

– сказал он.

В то же время венгерский премьер отметил, что сейчас он прилагает усилия только для того, чтобы изолировать свое государство от опасности войны и возможной ситуации, что будет иметь негативное влияние на Венгрию.

В частности, Орбан вспомнил и о своем турне по Киеву и Москве. Он отметил, что был "жестко раскритикован" за попытки "не втянуть Венгрию в войну".

Но то, что я делал в Украине не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне,

– рассказал глава венгерского правительства.

Кроме того, Орбан сказал, что он пытался создать как можно более широкий "международный мирный климат" в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, а затем рано или поздно склонить эти стороны к переговорам.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и которые заслуживают лучшего будущего чем то, что светит им сейчас", – сказал премьер-министр Венгрии.