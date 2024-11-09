Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Угорщини на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті, які передає "Європейська правда".

До теми Європа не буде фінансувати "програну" війну в Україні без США, – Орбан

Що сказав Орбан про героїзм та боротьбу українців

Віктор Орбан заявив, що Україна – суверенна країна. Тому те, що варто робити нашій державі, належить вирішувати винятково українському народові.

"Вони (українці – 24 Канал) вирішили боротися і вони боролися героїчно. Їм належить вирішувати продовжувати чи ні",

– сказав він.

Водночас угорський прем'єр зазначив, що наразі він докладає зусилля лише для того, аби ізолювати свою державу від небезпеки війни та можливої ситуації, що матиме негативний вплив на Угорщину.

Зокрема, Орбан згадав і про своє турне Києвом та Москвою. Він наголосив, що був "жорстко розкритикований" за намагання "не втягнути Угорщину у війну".

Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули та запевнили, що час на їхньому боці,

– розповів глава угорського уряду.

Окрім того, Орбан сказав, що він намагався створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат" в умовах, коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, а потім рано чи пізно схилити ці сторони до переговорів.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – сказав прем'єр-міністр Угорщини.