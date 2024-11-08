Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зауважимо, що вчора, 7 листопада, Володимир Зеленський виступив із промовою у Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти.

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Що наговорив Орбан про допомогу Україні

В ефірі громадського радіо Орбан зазначив, що його "миротворчі" візити до Києва, Москви та Пекіна влітку підтвердили його висновки.

За словами Орбана, США нібито планують "вийти" з війни, яку він вважає програшною. Він також зазначив, що якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити підтримку України, Європа не зможе забезпечити фінансування цієї допомоги самостійно.

"Американці вийдуть із цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – заявив угорський прем'єр.

Нагадаємо, що після перемоги Трампа на виборах Орбан закликав Європу переглянути політику підтримки України. він також висловив занепокоєння щодо майбутнього кредиту для України на суму 50 мільярдів євро, який мав бути спільно профінансований ЄС і США.