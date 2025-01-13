Об этом в интервью 24 Каналу рассказал военнослужащий и сапер "Азова" с позывным "Паук".

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Было ли ожидаемо, что в первый день вторжения ракеты будут лететь повсюду

"Паук" отметил, что военная тактика врага заключалась следующим образом: нанести превентивные ракетные удары по местам дислокации украинских военных, по аэродромам, военным складам, узлам связи, местам хранения горюче-смазочных материалов, воинских частях, важным мостам и тому подобное.

Их просто уничтожают имеющимися средствами поражения. Далее происходит "подавление" радио/мобильной связи и начинается фаза воздушно-наземной операции,

– отметил военнослужащий.

Защитник отметил, что россияне неплохо придумали эту тактику, но плохо реализовали. В частности, примером этого является то, как враги планировали "с колес" захватить Гостомельский аэродром в Киевской области.

"Это, как я понимаю, должна была быть классическая операция по высадке десанта с вертолетов. Десантники должны были захватить аэродром, потом туда бы массово приземлялись самолеты с подкреплением и техникой, а дальше бы прорывались пехотные колонны. Но последние застряли по дороге туда", – рассказал "Паук".

К слову, военнослужащий и сапер "Азова" с позывным "Паук" считает, что ситуация на фронте сейчас является более критической, чем в 2022 году. В частности, защитник отметил, что нашей армии пока не хватает личного состава и отметил, что если не снизить мобилизационный возраст, Украина может проиграть.