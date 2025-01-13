Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів військовослужбовець та сапер "Азову" з позивним "Павук".

До теми Обеззброїли, обшукали та зв'язали: боєць "Азову" розповів, як сапери брали у полон росіян

Чи було очікувано, що в перший день вторгнення ракети летітимуть всюди

"Павук" зазначив, що військова тактика ворога була такою: завдати превентивних ракетних ударів по місцях дислокації українських військових, по аеродромах, військових складах, вузлах зв’язку, місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів, військових частинах, важливих мостах тощо.

Їх просто знищують наявними засобами ураження. Далі відбувається "придушення" радіо/мобільного зв’язку та починається фаза повітряно-наземної операції,

– зазначив військовослужбовець.

Захисник наголосив, що росіяни непогано придумали цю тактику, але погано реалізували. Зокрема, прикладом цього є те, як вороги планували "з коліс" захопити Гостомельський аеродром у Київській області.

"Це, як я розумію, мала бути класична операція з висадки десанту з вертольотів. Десантники мали захопити аеродром, потім туди б масово приземлялися літаки з підкріпленням і технікою, а далі б проривалися піхотні колони. Але останні застрягли дорогою туди", – розповів "Павук".

До слова, військовослужбовець та сапер "Азову" з позивним "Павук" вважає, що ситуація на фронті наразі є критичнішою, ніж у 2022 році. Зокрема, захисник зазначив, що нашій армії наразі не вистачає особового складу та наголосив, що якщо не знизити мобілізаційний вік, Україна може програти.