Об этом на стриме, который транслировал 24 канал, сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что борьба этих двух тенденций идет все время.

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Какие два взгляда есть у администрации Байдена

Пионтковский отметил, что у администрации президента США Джо Байдена есть два взгляда на цель Вашингтона в российско-украинской войне. Одно крыло твердо формулирует задачу победы Украины. Это, в частности, министр обороны США Ллойд Остин, еще 25 апреля в Киеве четко назвал три цели.

Это победа Украины, полное восстановление территориальной целостности и ослабление россии до такой степени, чтобы она никогда больше не могла повторить подобную агрессию.

– сказал российский публицист.

По его словам, глава Пентагона постоянно повторяет это мнение, в последний раз он заявил о нем на "Рамштайне-4" в конце июля.

В противоположность Остину помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что целью США является не допустить поражения Украины в войне с россией.

Понимаете разницу, слово "победа" Салливан не произносит,

– заметил Пионтковский.

В то же время, добавил российский публицист, Салливан называет задачей США также недопущение эскалации, прямого столкновения с российскими вооруженными силами и третьей мировой войны. Это, в общем, такая капитулянтская программа. Подобное также предлагали президент Франции Эммануэль и канцлер Германии Олаф Шольц.

Пионтковский рассказал о двух взглядах на войну в администрации Байдена: смотрите видео

"Борьба двух тенденций идет все время"

Пионтковский отметил, что эти лица являются наиболее яркими апологетами каждого из двух взглядов на войну в администрации Байдена.

Борьба этих двух тенденций идет все время,

– подчеркнул российский публицист.

Он добавил, что до того состояния, в котором мы сейчас находимся, пройден большой и очень положительный путь. Салливан все еще сохраняет свои позиции, но максимум, что ему сейчас удается – это немного сократить количество и ассортимент вооружения в каждом новом пакете американской помощи для Украины.

Поддержка Украины со стороны США: что известно

США приняли решение о предоставлении нового пакета оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. По данным СМИ, он будет включать боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое.

В США также считают, что ВСУ могут бить по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Ведь остров является территорией Украины, а захватчики там находятся незаконно.

Разведка США сообщила о ближайших планах российских оккупантов. Как всегда, враг собирается атаковать мирное население. В частности, в ближайшее время оккупанты собрались нанести удар по украинской инфраструктуре. Также под их прицелом оказались государственные объекты.

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