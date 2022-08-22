Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, Запад осознал, что украинская армия сама справится с "второй в мире".
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Открытие западных экспертов об Украине
Пионтковский отметил, что за 6 месяцев полномасштабной войны военные эксперты на Западе сделали два открытия по Украине. В частности, откровением для них стало то, что существует современная армия.
Они же собирались снабжать вас, как африканских партизан. Хорошо снабжать – Stinger и Javelin, чтобы постреливать. Оказывается, здесь есть современная армия,
– сказал российский публицист.
А вторым откровением для Западных экспертов, по его словам, стал уровень армии российской федерации.
Пионтковский сказал, какие открытия об Украине совершили Западные эксперты: смотрите видео
"Украина сама справится с "второй армией в мире"
Пионтковский напомнил, что Украину в свое время не приняли в НАТО из-за страха. Сейчас они спокойно вздохнули, поняв, что бояться нечего.
Украинская армия сама справится с этой "второй в мире. Это тоже новое откровение,
– подчеркнул он.
Теперь, добавил российский оппозиционный политик, Запад осознал, что нет ничего страшного. Вступление Украины в НАТО не означает, что их солдаты будут умирать на украинских полях. Достаточно будет оказывать Киеву должную поддержку.
Война в Украине: последние новости
- В ISW заявили, что импульс российских оккупантов в сторону Бахмута и Авдеевки исчерпан. Атаки россиян на Востоке Украины достигают кульминации, а дальше, очевидно, будут продолжаться незначительные продвижения.
- Мобилизированные из так называемой ЛНР не хотят воевать за своих "побратимов" из оккупированной Донбасса. Как отметили в Минобороны Британии, у россии возникли проблемы с наступлением.
- На окраине Донецка еще рано утром 22 августа подъехал "хлопок". Впоследствии выяснилось, что горит вражеская база батальона "пятнашка". Кроме того, есть ликвидированные оккупанты.
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