Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, Запад осознал, что украинская армия сама справится с "второй в мире".

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Открытие западных экспертов об Украине

Пионтковский отметил, что за 6 месяцев полномасштабной войны военные эксперты на Западе сделали два открытия по Украине. В частности, откровением для них стало то, что существует современная армия.

Они же собирались снабжать вас, как африканских партизан. Хорошо снабжать – Stinger и Javelin, чтобы постреливать. Оказывается, здесь есть современная армия,

– сказал российский публицист.

А вторым откровением для Западных экспертов, по его словам, стал уровень армии российской федерации.

Пионтковский сказал, какие открытия об Украине совершили Западные эксперты: смотрите видео

"Украина сама справится с "второй армией в мире"

Пионтковский напомнил, что Украину в свое время не приняли в НАТО из-за страха. Сейчас они спокойно вздохнули, поняв, что бояться нечего.

Украинская армия сама справится с этой "второй в мире. Это тоже новое откровение,

– подчеркнул он.

Теперь, добавил российский оппозиционный политик, Запад осознал, что нет ничего страшного. Вступление Украины в НАТО не означает, что их солдаты будут умирать на украинских полях. Достаточно будет оказывать Киеву должную поддержку.

Обратите внимание! российская армия несет значительные потери личного состава на войне против Украины. оккупанты, в частности, потеряли более 1 тысячи офицеров. По словам военного эксперта Павла Нарожного, это огромная цифра – такие потери невозможно восполнить.

Война в Украине: последние новости

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