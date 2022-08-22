Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Захід усвідомив, що українська армія сама впорається з "другою у світі".
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Відкриття Західних експертів про Україну
Піонтковський зазначив, що за 6 місяців повномасштабної війни військові експерти на Заході зробили два відкриття щодо України. Зокрема, одкровенням для них стало те, що існує сучасна українська армія.
Вони ж збиралися забезпечувати вас, як африканських партизанів. Добре забезпечувати – Stinger і Javelin, щоб пострілювати. Виявляється, тут є сучасна армія,
– сказав російський публіцист.
А другим одкровенням для Західних експертів, за його словами, став рівень армії російської федерації.
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"Україна сама впорається з "другою армією у світі"
Піонтковський нагадав, що Україну свого часу не прийняли до НАТО через страх. Зараз вони спокійно зітхнули, зрозумівши, що боятися нема чого.
Українська армія сама впорається з цією "другою у світі. Це ж теж нове одкровення,
– наголосив він.
Тепер, додав російський опозиційний політик, Захід усвідомив, що нема нічого страшного. Вступ України в НАТО не означає, що їхні солдати повинні будуть помирати на українських полях. Достатньо буде надавати Києву належну підтримку.
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