Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

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В каких сферах Украина является более современной, чем некоторые страны Европы

Борис Писториус отметил, что Украина сейчас ведет мощную оборонительную борьбу. Но в то же время ей удается быть более современной в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы.

В частности, немецкий министр отметил, что многие государственные льготы можно подать в цифровом виде через приложение. Кроме того, по словам Писториуса, Украина "очень инновационная" в оборонном секторе, а именно в разработке и производстве дронов.

Что Писториус сказал о миротворческой миссии в Украине

Глава Минобороны Германии снова подчеркнул, что Германия готова обсудить участие в миротворческой миссии на территории Украины. Однако это произойдет, "когда наступит время".

Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется играть роль и брать на себя ответственность,

– сказал Писториус.

Глава Министерства обороны Германии также отметил критическую важность создания рамок безопасности для Украины, которые бы сдерживали будущую российскую агрессию. Он отметил важность сохранения конфиденциальности относительно проблем и стратегий Украины, чтобы предотвратить получение Владимиром Путиным информации, которая могла бы повлиять на его тактику ведения переговоров.