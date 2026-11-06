"Буду уничтожать всю инфраструктуру": FT раскрыло планы Путина и тревогу в Европе

Российский диктатор Владимир Путин отвергает приемлемые условия мира, рассчитывая измотать Украину зимними ударами по критически важной инфраструктуре. В Европе опасаются, что администрация США пойдет на сделку с Кремлем в ущерб интересам союзников.

Как пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники, беспокойство европейских лидеров вызвала встреча в Белом доме Дональда Трампа с Кириллом Дмитриевым, представляющим российскую сторону на переговорах.

Опасения европейских столиц относительно уступок Кремлю

Американский лидер после этих переговоров заявил о подготовке масштабного соглашения, которое коснется всей Европы. Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер позже уточнил, что Вашингтон стремится выработать механизмы защиты интересов всех сторон в сфере безопасности и построить долгосрочную систему стабильности.

В Евросоюзе подобные инициативы восприняли с осторожностью из-за риска пересмотра действующего порядка в сфере безопасности. Европейские чиновники считают, что Москва стремится воспользоваться переговорным процессом для ограничения суверенитета соседних стран, входящих в НАТО.

Один из европейских чиновников охарактеризовал публичные заявления Кушнера как полную неожиданность. Дипломат подчеркнул, что дискуссии о стратегическом будущем безопасности в Европе не должны пересекаться с переговорами о прекращении российской агрессии против Украины.

Скептические настроения царят и вокруг запланированной на ноябрь трехсторонней встречи делегаций Украины, России и США в Абу-Даби. Собеседники издания сомневаются в перспективах реального прекращения огня, поскольку Москва стремится измотать Украину массированными зимними атаками на энергетику.

Энергетический шантаж

Европейские дипломаты отмечают, что российская сторона намеренно переносит акцент на тему гарантий безопасности, затягивая боевые действия. Удары по гражданским объектам Украины Кремль расценивает как ответ на летние атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам.

"Я буду уничтожать всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. К следующему году в Украине не останется ни одной инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут разрушены",

– так охарактеризовал позицию Владимира Путина анонимный собеседник издания.

По данным источников, российское руководство планирует манипулировать темой западных гарантий безопасности для Киева, выдвигая требования о дополнительных территориальных уступках за пределами Донбасса.