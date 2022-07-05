Об этом 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, есть много причин, почему оккупанты так зверски обстреливают украинские населенные пункты. Одна из них – захватчики буквально не умеют по-другому воевать.

Важно У России несколько сценариев в войне, – Маляр

Они боятся уличных боев

Анна Маляр напомнила о войне России в Чечне и Сирии. Там оккупанты так же безжалостно "поливали" все подряд своей артиллерией и авиацией. Это свидетельствует и об особом цинизме российской армии, и о ее боеспособности.

Она отмечает, что оккупанты очень боятся уличных боев и прямых столкновений. Там ведь они преимущественно проигрывают. Поэтому россияне пользуются привычной для себя тактикой – обстреливают ракетами, артиллерией и авиацией, чтобы буквально все стереть и продвигаются вперед.

Но они не могут делать это очень эффективно, ведь украинские военные буквально сражаются как львы. Из-за этого оккупанты понесли действительно серьезные потери.

Аппетиты оккупантов значительно больше, чем Украина

Понятно, что российские захватчики не смогут пользоваться инфраструктурой городов и деревень, которые они стерли с лица земли. А им этого и не нужно. Совершенно понятно, считает Маляр, что оккупанты хотят использовать Украину как плацдарм для наступления на другие государства.

То, на чем мы концентрируем внимание западного мира – аппетиты россиян гораздо больше, чем Украина. И то, что мы сегодня защищаем европейские границы – это совершенно очевидно,

– отметила Анна Маляр.

Смотрите полное интервью с Анной Маляр о ситуации в Украине

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что перелом в войне произойдет во второй половине августа. А к концу 2022 года закончится большая часть боевых действий.