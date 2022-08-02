Не удивительно, что с 24 февраля потери среди российских военных просто колоссальны. Более того, они превышают число погибших американских солдат в Ираке.

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В России наблюдаются кадровые проблемы

Прежде всего, начнем с цифр. С начала полномасштабного вторжения, согласно данным Генштаба ВСУ, враг потерял уже более 41 тысяч своих военных. Если говорить о войне в Ираке, то США за 8 лет там потеряли около 36 тысяч своих военных. Речь идет о 4 266 убитых и 31 153 – раненых.

Поскольку россияне терпят немалые потери, то и кадровые проблемы возникают регулярно. Не удивительно, что враг использует все возможные методы для заставления идти на фронт. Для этого мужчин в стране-агрессорке и на временно оккупированных территориях запугивают, принудительно отправляют на войну или занимаются вербовкой в тюрьмах.

Враг пытается формировать добровольческие батальоны

В последнее время наблюдается и другой формат активности. В России пытаются формировать добровольческие батальоны. С их помощью, уверены в кремле, можно будет восполнить потери на войне. Но пять месяцев вместо трех дней и отсутствие побед в так называемой "спецоперации" не вдохновляют жителей страны. Заметим, что рычаги влияния на россиян работают так себе. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в чечные мужчины становятся принудительно контрактниками.

Живая сила поступает из "ЛНР" и "ДНР"

Не стоит забывать, что враг использует мужчин, оставшихся на временно оккупированных территориях. Там их буквально вылавливают и отправляют на фронт, чтобы пополнить запасы живой силы.

У этих людей мало подготовки, мало мотивации, нет должного оборудования. На самом деле они просто пушечное мясо,

– подчеркнул Андраш Рац.

Эксперт по безопасности, а также аналитик по россии в Немецком совете также отметил, что страна-агрессорка столкнулась с еще одной проблемой. Речь идет о ротации. Он подчеркнул, что без мотивации и идеи ни один солдат "второй армии мира" воевать по полгода не сможет. Так что врагу нужно будет вскоре не только заменять убитых и раненых, но и истощенных своих бойцов.

Заметим, что за прошедшие сутки враг пытался штурмовать ряд населенных пунктов вдоль линии фронта. Но добиться поставленных перед собой целей ему не удалось. Так что оккупантам пришлось отходить. Местами с большими потерями, которые им нанесли ВСУ.

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