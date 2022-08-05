Сотни зданий и земельных участков: как будут конфисковывать российское имущество в Украине

Правительство приняло важное решение по вопросу конфискации российского имущества и активов в Украине. Изъятое будет передано в пользу государства и украинского народа.

О процедуре конфискации на заседании Кабмина во время обсуждения повестки дня рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. 24 канал передает детали.

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Как в Украине будут конфисковывать российское имущество

Денис Шмыгаль отметил, что конфискация российского имущества и активов на территории Украины является системно важным решением. Перечень этих объектов уже сформирован – сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов.

Премьер-министр пояснил, что все это российское имущество разделено на три отдельные категории.

имущество, принадлежащее непосредственно российскому государству;

активы в собственности подсанкционных граждан и компаний россии;

активы российских банков.

Так, Кабинет Министров утвердил Указ Президента Украины, по которому предлагается конфисковать в общей сложности 903 принадлежащих российскому государству объектов 79 позиций, касающихся корпоративных прав, а также 824 единицы имущества.

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Как и обещали, забираем в пользу Украины и украинского народа все эти активы. Делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами. Мы не подменяем закон нашим желаниям, а реализуем эту стратегическую задачу правовым способом,

– подчеркнул Шмыгаль.

Глава украинского правительства отметил, что конфискованные российские активы будут конвертированы в средства, которые направят на оборону Украины и восстановление нашего государства.

Премьер подчеркнул, что это только первый шаг в этом направлении, а следующим шагом должна стать конфискация российских активов в западных странах для восстановления Украины. Чиновник убеждает, что над этим сегодня работает правительство и Офис Президента совместно с командами лучших юристов, международных экспертов, партнерами и союзниками нашего государства.

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