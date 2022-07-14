Работа бизнеса на армию, зомбирование молодежи и наказание за измену: путин подписал ряд законов

путин и его прихвостни пытаются всеми силами поддержать широкомасштабную войну против Украины. В условиях необъявленного военного положения и скрытой мобилизации в стране-агрессора диктатору приходится "химичить" с российским законодательством.

Так, 14 июля Путин подписал ряд законов, способствующих поддержке вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом стало известно с сайта правовой информации россии и сообщений пропагандистских СМИ, передает 24 канал.

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Бизнес будут заставлять работать на российскую армию

Один из подписанных путиным законов предусматривает, что во время так называемых "операций" российской армии за рубежом правительство страны-агрессора сможет осуществлять специальные мероприятия в области экономики. Речь, в частности, про:

временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов;

разбронирование материальных ценностей государственного резерва;

сверхурочную работу в отдельных отраслях деятельности российской экономики.

Этот закон, в частности, может привести к переработкам россиян, работе в ночное время, выходным и праздничным дням, а также позволяет ограничивать отпуска сотрудников отдельных субъектов деятельности различных отраслей российской экономики.

К слову, по закону теперь юридические лица страны-агрессора не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках государственных закупок или государственного оборонного заказа, когда эти соглашения касаются осуществления этих так называемых "операций" российской армии.

Кроме того, документ на законодательном уровне фактически признает "правомерность" вооруженного вторжения России в другие суверенные государства, по тексту для осуществления так называемых "контртеррористических и других операций".

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Наказание за "измену" и зомбирование молодежи

Еще один закон, утвержденный путиным, касается перехода российских военных на сторону Украины. По документу, россиян, которые переходят на сторону ВСУ во время так называемых "военных спецопераций" и боевых действий, будут приравнивать к государственным изменникам.

К слову, другой закон, подписанный диктатором, предусматривает усиление зомбирования русской молодежи в этом направлении – он так и называется: "О русском движении детей и молодежи".

Пропагандисты пишут, что документ призван обеспечить единую государственную политику по воспитанию детей в образовательных организациях, объединениях, движениях, союзах и клубах, а также "выстраивание непрерывной траектории их развития на основе ценностей российского сообщества ".

Очевидно, что речь идет о принуждении детей и молодежи любить путина, подражать империалистическим прихотям их диктатора, а также поддерживать и оправдывать захватнические действия и военные преступления российских оккупантов в Украине.

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