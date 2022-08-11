Об этом свидетельствуют данные российских журналистов-расследователей, получивших архив недавних жалоб граждан страны-агрессора в военную прокуратуру россии. По ним видно, что кремль обманом или принуждением бросает срочников и контрактников в зону боевых действий в Украине. Достоверность писем из архива подтвердил ресурс Bellingcat.

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Жалобы родственников срочников

Тех российских срочников, которые не поддались пропаганде и отказались подписывать контракты с вс россии, кремль заставлял это сделать силой и угрозами. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие жалобы родителей оккупантов в военную прокуратуру страны-агрессора:

"Моего сына, Часова Даниила Игоревича, проходившего срочную службу в 254 мотострелковом полку воинской части силой заставляют подписать контракт ". Помогите мне, пожалуйста.

". Помогите мне, пожалуйста. "Мой сын, рядовой срочной службы, сначала был отправлен в Украину, а затем выведен с ее территории. После прибытия со срочниками провели беседу, чтобы они говорили, что собственноручно подписали контракт перед отбытием на "спецоперацию". Я обратился на горячую линию минобороны россии" по объяснениям. Через несколько часов сын сообщил, что их вызвали в штаб и угрожали , что снова отправят в зону боевых действий".

, что снова отправят в зону боевых действий". "Мой сын проходил службу в Белгородской области, с 20 февраля на связь не выходит. У меня есть показания, что командир не отпускает срочников, угрожает дезертирством. В воинской части об этом знают, они заставили детей подписать контракты, кто отказался – подделали подписи".

При этом россияне гораздо хуже относятся и вообще не церемонятся с мужчинами из так называемых квазиреспублик "л/днр":

Я – мать "гражданина днр" (так называемой – ред. 24 канал), у которого гражданство россии. Ранее он не проходил службу в армии и не имел вообще никакой военной подготовки. В конце февраля был мобилизован для участия в спецоперации (так называемой – ред. 24 канал). В этот период они находились без элементарного снаряжения, спали в лесу без палаток. Еды не хватает на всех и воды слишком мало, собирали снег в лесу и топили. Ставят воевать на первую линию с одним рожком в автомате,

– жалуется военной прокуратуре страны-агрессора жительница Донецкой области.

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Обман и принуждение к войне контрактников

Кроме срочников далеко не все контрактники российской армии горели желанием воевать против Украины. Однако их кремль также бросал на фронт обманом или силой:

"В срочном порядке прошу рассмотреть рапорт о моем увольнении из рядов россии. 15 января 2022 года меня отправили на обучение в Сирию на корабле. Но вместо этого нас обманом отправили в Украину, не спросив моего желания в участии в "специальной военной операции" (так называемой – ред. 24 канал). С первых дней моя бригада находилась на передней линии фронта, на огневой позиции. В боях я потерял всех близких мне товарищей. Я нахожусь в подавленном психологическом состоянии. Мне 21 год, и я очень хочу ЖИТЬ. Мой командир отказывается принимать рапорт. Свое обращение я отправлял в командование Балтийским флотом. Что мне делать в этой ситуации?"

К слову, контрактникам военное командование врага при этом чаще всего угрожает открытием против них уголовных производств:

"Пишу с болью в сердце, потому что получается, что у человека истекает контракт, и его прямо на подаче заявления в ЗАГСе вывозят в Украину!? Сидит уже месяц, хочет выбраться любой ценой. Сказали, если "рыпнется", то навешают все статьи (уголовные – ред. 24 канал), что за животные действия!? Верните мне мужа и дайте нормально выйти замуж! Почему половина контрактников в части снимают "истории", а вторая половина сидит там!? И это армия?? Честно, ни одного хорошего отзыва о части в Перевальном не слышала, стыд! Обещали, что будет смена, а в итоге, по заявлению, будут сидеть до конца".

вывозят в Украину!? Сидит уже месяц, хочет выбраться любой ценой. Сказали, если "рыпнется", то (уголовные – ред. 24 канал), что за животные действия!? Верните мне мужа и дайте нормально замуж! Почему половина контрактников в части снимают "истории", а вторая половина сидит там!? Честно, ни одного хорошего отзыва о части в Перевальном не слышала, стыд! Обещали, что будет смена, а в итоге, по заявлению, будут сидеть до конца". "Военнослужащих воинской части 02511, Ленинградской области, насильственно отправляются в Украину под угрозой лишения свободы . Просьба разобраться в этом в ближайшее время".

. Просьба разобраться в этом в ближайшее время". "488 полк, воинская часть 12721, 1 БТГр, СРБ, участвующая в "специальной военной операции" (так называемой – ред. 24 канал) с 24 марта по 18 апреля находится в первых рядах на территории Украины без главного командования. Первоочередно поставленную свою задачу они выполнили. Им поступил приказ идти вперед, или уголовное дело. Но! Им не с чем идти дальше, у них потеря техники, потеря личного состава, их там мало, у них нет ничего для выполнения приказа. После выполнения поставленной задачи им обещали отдых, но в итоге они сделали больше, чем было в поставленной задаче в начале. Прошу принять решение о выводе 488 полка, в/ч 12721, 1 БТГр, СРБ из зоны активных боевых действий и возможной замены".

К слову – потери российских оккупантов по состоянию на 11 августа: смотрите видео