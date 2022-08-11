Про це свідчать дані російських журналістів-розслідувачів, які отримали архів нещодавніх скарг громадян країни-агресорки до воєнної прокуратури росії. По них видно, що кремль обманом або примусом кидає строковиків та контрактників у зону бойових дій в Україні. Достовірність листів з архіву підтвердив ресурс Bellingcat.

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Скарги родичів строковиків

Тих російських строковиків, які не піддались пропаганді та відмовились підписувати контракти зі зс росії, кремль примушував це зробити силою та погрозами. Про це свідчать, зокрема, такі скарги батьків окупантів до військової прокуратури країни-агресорки:

"Мого сина, Часова Данила Ігоревича, який проходив строкову службу у 254 мотострілецькому полку військової частини силою примушують підписати контракт ". Допоможіть мені, будь ласка".

". Допоможіть мені, будь ласка". "Мій син, рядовий строкової служби, спершу був відправлений в Україну, а потім виведений з її території. Після прибуття зі строковиками провели бесіду, щоб вони казали, що власноруч підписали контракт перед вибуттям на "спецоперацію". Я звернувся на гарячу лінію міноборони росії за поясненнями. Через кілька годин син повідомив, що їх викликали у штаб і погрожували , що знову відправлять у зону бойових дій".

, що знову відправлять у зону бойових дій". "Мій син проходив службу у Бєлгородській області, з 20 лютого на зв'язок не виходить. У мене є свідчення, що командир не відпускає строковиків, погрожує дезертирством. У військовій частині про це знають, вони заставили дітей підписати контракти, хто відмовився – підробили підписи".

При цьому росіяни набагато гірше ставляться та взагалі не церемоняться з чоловіками з так званих квазіреспублік "л/днр":

Я – матір "громадянина днр" (так званої – ред. 24 канал), який має громадянство росії. Раніше він не проходив службу в армії і не має взагалі жодної військової підготовки. Наприкінці лютого був мобілізований для участі у "спецоперації" (так званій – ред. 24 канал). У цей період вони були без елементарного спорядження, спали у лісі без палаток. Їжі не вистачає на всіх і води дуже мало, збирали сніг у лісі й топили. Ставлять воювати на першу лінію з одним ріжком в автоматі,

– бідкається військовій прокуратурі країни-агресорки жителька Донецької області.

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Обман і примус до війни контрактників

Окрім строковиків, далеко не всі контрактники російської армії горіли бажанням воювати проти України. Проте їх кремль також кидав на фронт обманом або ж силою:

"У терміновому порядку прошу розглянути рапорт про моє звільнення з лав зс росії. 15 січня 2022 року мене відправили на навчання у Сирію на кораблі. Але замість цього нас обманом відправили в Україну, не запитавши мого бажання в участі у "спеціальній воєнній операції" (так званій – ред. 24 канал). З найперших днів моя бригада перебувала на передній лінії фронту, на вогневій позиції. У боях я втратив всіх близьких мені товаришів. Я перебуваю у подавленому психологічному стані. Мені 21 рік, і я дуже хочу ЖИТИ. Мій командир відмовляється приймати рапорт. Своє звернення я відсилав у командування Балтійським флотом. Що мені робити у цій ситуації?".

До слова, контрактникам військове командування ворога при цьому найчастіше погрожує відкриттям проти них кримінальних проваджень:

"Пишу з болем у серці, бо виходить, що у людини закінчується контракт, і його прямо на поданні заяви у РАГСі вивозять в Україну!? Сидить уже місяць, хоче вибратись за будь-яку ціну. Сказали, якщо "рипнеться", то навішають усі статті (кримінальні – ред. 24 канал), що за тваринні дії!? Поверніть мені чоловіка і дайте нормально вийти заміж! Чому половина контрактників у частині знімають "історії", а друга половина сидить там!? І це армія?? Чесно, жодного хорошого відгуку про частину у Перевальному не чула, сором! Обіцяли, що буде зміна, а у результаті, за заявою, сидітимуть до кінця".

вивозять в Україну!? Сидить уже місяць, хоче вибратись за будь-яку ціну. Сказали, якщо "рипнеться", то (кримінальні – ред. 24 канал), що за тваринні дії!? Поверніть мені чоловіка і дайте нормально вийти заміж! Чому половина контрактників у частині знімають "історії", а друга половина сидить там!? Чесно, жодного хорошого відгуку про частину у Перевальному не чула, сором! Обіцяли, що буде зміна, а у результаті, за заявою, сидітимуть до кінця". "Військовослужбовців військової частини 02511, Ленінградської області, насильно відправляють в Україну під загрозою позбавлення волі . Прохання розібратись у цьому найближчим часом".

. Прохання розібратись у цьому найближчим часом". "488 полк, військова частина 12721, 1 БТГр, ЗРБ, що бере участь у "спеціальній воєнній операції" (так званій – ред. 24 канал) з 24 березня по 18 квітня перебуває у перших рядах на території України без головного командування. Першочергово поставлене своє завдання вони виконали. Їм надійшов наказ йти вперед, або кримінальна справа. Але! Їм немає з чим йти далі, у них втрата техніки, втрата особового складу, їх там мало, у них немає нічого для виконання наказу. Після виконання поставленого завдання їм обіцяли відпочинок, але у результаті вони зробили більше, ніж було у поставленому завданні на початку. Прошу прийняти рішення про виведення 488 полку, в/ч 12721, 1 БТГр, ЗРБ із зони активних бойових дій і можливої заміни".

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